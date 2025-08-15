1.6 millones de migrantes ilegales han abandonado EE.UU. de forma voluntaria

AME5345. BOGOTÁ (COLOMBIA), 05/04/2025.- Fotografía de archivo del 30 de enero de 2025 de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el cual llegaron 80 guatemaltecos deportados a Ciudad de Guatemala (Guatemala). Las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos por la implacable política migratoria del presidente Donald Trump será uno de los temas a debate obligados en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con muchos de sus 33 miembros afectados por la expulsión de sus nacionales o la necesidad de aceptar vuelos con ciudadanos de otros países. EFE/ Mariano Macz ARCHIVO / Mariano Macz ( EFE )

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, revocó las protecciones de “ciudad santuario” en Washington D. C. y despojó de sus funciones al jefe de la policía local. Desde ahora, el director de la DEA actúa como comisionado de emergencia en la capital, intensificando la presión sobre los inmigrantes indocumentados que viven y trabajan allí.

La Fiscal General Pam Bondi emitió una orden de dos páginas que anula las protecciones contra la inmigración irregular en Washington, D.C., y nombra a un “comisionado de policía de emergencia” para el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad.

La orden de Bondi, titulada “Restaurando la Seguridad en el Distrito de Columbia”, se centró principalmente en las políticas de “ciudad santuario” en la capital del país, anulando cualquier orden que limite la forma en que los agentes de la Policía Metropolitana pueden manejar interacciones e incidentes con indocumentados.

También, despojó de autoridad a la Jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, al nombrar al Administrador de la Administración para el Control de Drogas DEA , Terry Cole, como “comisionado de policía de emergencia” del departamento, otorgándo todas las facultades al cargo.

Esta orden se conoce cuando el presidente Trump asume el control de las fuerzas del orden en Washington y aumenta las redadas contra indocumentados, un método que logra imponer pánico sobre los migrantes en su mayoría latinos en el país.

Migrantes abandonan el país voluntariamente

Recientemente la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que “1.6 millones de migrantes ilegales han abandonado este país de forma voluntaria y estas cifras muestran lo brillante que es Donald Trump... cuando me nombró Secretaria de Seguridad Nacional me dijo que debía hacer comerciales contándole al mundo que no toleraremos más ilegales y que deben regresar a casa o habrán consecuencias, y el mensaje llegó”.

Por su parte, la capital de la nación presentó una demanda para bloquear la toma de control del departamento de policía por parte del presidente Donald Trump en la corte el viernes.

“En mis casi tres décadas como agente del orden, nunca he visto una sola acción gubernamental que pudiera suponer una amenaza mayor para la ley y el orden que esta peligrosa directiva”, afirmó la jefa de policía, Pamela Smith, en un expediente judicial.