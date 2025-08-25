Gobernador del Cauca denunció plan para atentar contra su vida por parte de disidencias de las Farc

Popayán, Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán denunció amenazas y un plan para atentar contra su vida por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El mandatario aseguró que “tengo amenazas, incluso hay un plan para matar al Gobernador del Cauca y estamos protegiéndonos, pero en el ejercicio del cargo, porque no podemos desamparar a los caucanos que esperan que el Gobierno departamental con inversión de recursos, les brinde atención con proyectos”.

Guzmán agregó que “la Fiscalía, Policía y el Ejército tienen conocimiento de este plan. Sabemos que hay una directriz del Bloque Occidental porque soy uno de los que defiende a las comunidades y trabaja con la Fuerza Pública”.

El esquema de seguridad del mandatario se reforzó al igual que la seguridad en la sede de la Gobernación ubicada en el centro histórico de Popayán.