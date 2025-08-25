Segunda era de Hernán Torres con Millonarios: Primer entrenamiento con el equipo

Hernán Torres tuvo su primer entrenamiento con Millonarios luego de ser elegido como nuevo técnico ante el despido de David González

Hernán Torres ya entrenó con Millonarios. El técnico que reemplazó a David González tuvo su primer encuentro con los jugadores previo el encuentro por la Copa Colombia de este martes 26 de agosto ante el Real Cartagena.

El entrenador fue muy bien recibido por sus dirigidos en su regreso a Millonarios luego de más de 10 años cuando dirigió al equipo bogotano por última vez. El DT había acompañado al equipo desde la tribuna en el partido ante Junior en el que ganó 3 a 0 en El Campín.

“Hernán ya trabaja con el grupo. Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y esta listo para guiarnos en este nuevo capítulo”, informaron los capitalinos por medio de sus redes sociales.

⚽ Hernán ya trabaja con el grupo. 💪



Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y esta listo para guiarnos en este nuevo capítulo. 🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/sxbtXgTOry — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 25, 2025

Con Torres llegaron quienes harán parte de su cuerpo técnico, Luis Asprilla, asistente técnico, y Jhon Durango, preparador físico. También los acompañó el presidente, Enrique Camacho.

¿Cuál será el primer reto de Hernán Torres con Millonarios?

El primer reto de Hernán Torres con Millonarios será este martes 26 de agosto a las 8:10 de la noche en el estadio Jaime Morón de Cartagena en donde enfrentará al Real Cartagena para conseguir el paso a los octavos de final de la Copa Colombia.

El equipo lleva una ventaja de dos goles gracias a la victoria que obtuvo en el juego de ida de 3 goles por 1 en Bogotá.

¿Cuál fue la última vez que Torres dirigió a Millonarios?

Hernán Torres dirigió a Millonarios por última vez el pasado 7 de diciembre de 2013 cuando venció a Once Caldas en la última jornada de los cuadrangulares del segundo semestre de ese año.

Se reencontró Jorge Arias, Danovis Banguero y Sergio Mosquera a quienes ya había dirigido en Medellín y el Deportes Tolima.