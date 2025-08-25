Millonarios y Real Cartagena definen último clasificado a octavos de Copa: Fecha, horario y cómo ver

La Copa BetPlay continúa con los octavos de final del torneo alterno en Colombia se enfrentan Nacional ante Quindío, Alianza ante Santa Fe, entre otros

Continúa la Copa Colombia con el partido entre Millonarios y Real Cartagena por los play-offs. Es el único juego que falta para definir las llaves de octavos de final. El ganador se enfrentará a Envigado.

El juego de ida entre los dos equipos terminó a favor de los bogotanos que vencieron 3 goles a 1 en partido que se jugó en el estadio El Campín.

Los goles fueron anotados por Luis Marimón al minuto 39 y Beckham Castro, que hizo doblete, al 45 y 55. Por el Real Cartagena logró el descuento Onel Jhosep Acosta cuando ya el partido se terminaba.

Posibles nóminas

Real Cartagena: Carlos Mosquera, Alejandro Moralez, Onel Acosta, Arley Rodríguez, Carlos Andrés Ramírez, Jorge Duván Mosquera, José Leudo, Freddy Montero, Wilfrido de la Rosa, Daniel Mera y Felipe Acosta.

DT: Martín Cardetti

Millonarios: Diego Novoa, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Andrés Llinás, Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Alex Castro, Sander Navarro, Luis Marimón, Beckham Castro y Sebastián del Castillo.

DT: Hernán Torres

Fecha, horario y cómo ver de Millonarios vs. Real Cartagena

El partido entre Millonarios y Real Cartagena será este martes 26 de agosto a las 8:10 de la noche en el estadio Olímpico Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena.

Usted puede seguir este encuentro en el minuto a minuto de Caracol Radio con todos los detalles del desarrollo del partido.