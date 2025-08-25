¡Importante disminución! Precio del dólar en Colombia HOY 25 de agosto, según Banco de la República

El precio del dólar, es difundido bajo el nombre de Tasa Representativa del Mercado, un promedio de diferentes transacciones que es realizado por la Superintendencia Financiera, y que tiene como objetivo, representar el valor que tiene la divisa estadounidense frente a los pesos colombianos, la moneda nacional.

Estas variaciones nos dan información adicional a simplemente el número, pues, un precio mayor en el dólar, significa una depreciación del peso colombiano, mientras que una disminución en la principal divisa a nivel mundial, representa un fortalecimiento en la economía nacional.

Para el día de hoy, 25 de agosto, el precio del dólar inició la semana con una importante disminución frente al valor del viernes, 22 de agosto, pues presentó un valor de 4.008 pesos colombianos, 26 pesos menos que el viernes, y cada vez se encuentra más cerca de bajar la barrera de los 4.000 pesos.

Le podría interesar: Ordenan el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida, EE.UU.

Precio promedio del dólar en diferentes ciudades del país

Los siguientes valores son establecidos frente al precio de apertura diaria del dólar, y por tal razón, puede presentar fluctuaciones en el transcurso del día.

Bogotá: |Compra- 3,957 |Venta- 4,015 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,824 |Venta- 3,979 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.925 | Venta-4.045|

Según esto, Cartagena se establece como la mejor ciudad para la compra de dólares, mientras que Cali, el mejor lugar para la venta de dólares.

Lea también: Aranceles de EE.UU. impuestos por Donald Trump entran en vigor: Colombia deberá pagar 10%

¿Qué sucede con los envíos hacia Estados Unidos?

En días anteriores, países integrantes de la Unión Europea, confirmaron que dejarían de enviar paquetes y correspondencias hacia Estados Unidos de manera inmediata, esto debido, a las políticas arancelarias impuestas por el mandatario Donald Trump.

Países como Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia, anunciaron en días anteriores que suspenderían inmediatamente el envío de paquetes debido a la falta de claridad por parte de EE. UU. frente a las nuevas tarifas arancelarias.

A esta decisión, se sumarían el día de hoy, 25 de agosto, países como Francia y Austria, mientras que otros países como Reino Unido, suspenderían esta actividad desde el día martes, 26 de agosto.

Estas iniciativas por países europeos, dan respuesta a los decretos firmados por el presidente norteamericano Donald Trump. Donde se estableció que productos los cuales anteriormente se encontraban exentos de aranceles, es decir, productos de un valor menor a 800 dólares estadounidenses, ahora tendrían un impuesto de importación. A pesar de esto, las correspondencias como libros, cartas u objetos pequeños, cuyo valor sea menor a 100 dólares, continuarán exentos de estas tarifas.

Parte de la iniciativa de suspender los envíos hacia EE.UU. viene de una inconformidad difundida por parte de los servicios postales europeos, quienes mencionaron, que las medidas establecidas no especifican de manera clara a qué productos se les aplicaría la tarifa adicional, y que además, los plazos para adaptarse a las medidas no eran suficientes.

Según esto, las empresas de envíos no podían asegurar que los paquetes llegaran a Estados Unidos antes de que entraran en vigor las medidas, y, por tanto, se tomó la decisión de suspender el servicio.

Otras noticias: Canadá elimina aranceles a algunos productos de Estados Unidos, ¿cuáles son?