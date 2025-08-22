Ordenan el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida, EE.UU.

Una jueza federal en Miami ordenó cerrar el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz por su impacto ambiental en los humedales de Florida

La jueza Kathleen Williams prohibió al estado trasladar más migrantes a Alligator Alcatraz y dio un plazo de dos meses para desmontar cercas, torres de iluminación, generadores y contenedores de desechos que sostienen el polémico proyecto.

“El proyecto crea un daño irreparable en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, dijo Williams en la orden.

El centro, inaugurado como emblema de la política migratoria de Donald Trump, prometía albergar a 5.000 detenidos en espera de deportación, aunque hasta el momento solo ha albergado 1.000. El fallo representa una victoria para ambientalistas y para la tribu indígena Miccosukee, que habían denunciado el impacto en los Everglades, una reserva protegida a nivel federal.

El sitio funciona sin acceso a electricidad ni agua corriente, depende de generadores para climatización, de camiones cisterna para llevar agua potable y de otros para retirar aguas residuales y basura.

La iluminación, las cercas y “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos que se instalaron para apoyar este proyecto” y se agregaron al Aeropuerto de Capacitación y Transición Collier Dade deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden, dijo Williams.

El gobierno de Ron de DeSantis apeló la orden, alegando que el centro no genera impacto ambiental, y aseguró que ya avanza en planes para construir un segundo Alligator Alcatraz. La secretaria de Seguridad Nacional Krstin Noem ha defendido este modelo como el “blueprint” para futuros centros de detención de la administración Trump en el pais.

“Estoy en conversación con otros cinco gobernadores, necesitamos duplicar nuestra capacidad y camas en los centros de detención porque debemos facilitar la deportación para que sea lo más rápida posible y sostener nuestra operación”, dijo Noem recientemente.

El centro también enfrenta denuncias por condiciones inhumanas, migrantes han reportado gusanos en la comida, baños desbordados de heces y dormitorios infestados de mosquitos e insectos.