Trump apunta a Baltimore, Chicago y Nueva York con nuevos despliegues militares

La administración Trump anunció que planea extender el despliegue militar a más ciudades santuario en Estados Unidos, incluidas Chicago y Nueva York, bajo el argumento de combatir la delincuencia, reducir la población en situación de calle y frenar la inmigración indocumentada. La estrategia replica el plan ya implementado en Washington DC.

En las últimas horas, Trump amenazó con expandir sus despliegues militares a ciudades gobernadas por demócratas, tras responder a la invitación del gobernador de Maryland para unirse a una gira por Baltimore, una de las principales ciudades portuarias del país y con una de las tasas de criminalidad más altas.

El mandatario agregó que evalúa acciones similares en Chicago y Nueva York. Actualmente, más de 2.000 efectivos armados patrullan Washington D.C., donde, según la Casa Blanca, no se han registrado homicidios desde el inicio de la operación.

“Chicago es un desastre, en parte por su desastroso alcalde... Creo que Chicago será nuestra próxima ciudad y luego ayudaremos a Nueva York”, dijo Trump.

La misión en Chicago seguiría el modelo de Los Ángeles en junio, cuando la administración desplegó 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en servicio activo para proteger edificios federales y agentes del gobierno tras protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

El gobernador de Illinois acusó a Trump de “crear una crisis” y abusar de su poder, mientras que el alcalde de Chicago afirmó que la ciudad “no necesita una ocupación militar” y adelantó que demandará la orden federal.

En paralelo, un análisis del Centro de Investigación Pew reveló que en lo corrido del año cerca de 1,5 millones de inmigrantes, tanto residentes legales como indocumentados, han abandonado Estados Unidos. Es la primera vez en décadas que salen más migrantes de los que ingresan al país.

Aunque la Casa Blanca aplaudió la tendencia y la atribuyó a sus políticas migratorias, expertos advierten que, de mantenerse, podría traer consecuencias económicas y demográficas negativas para la nación.

El informe de Pew, que coincide con cifras de la propia administración, señala que entre enero y junio la población nacida en el extranjero en Estados Unidos se redujo de 53,3 a 51,9 millones, lo que representa una caída cercana a 1,5 millones de personas en apenas seis meses.