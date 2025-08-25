HOY en sectores del área metropolitana de Bucaramanga, no habrá agua. ¿En qué barrios?

Bucaramanga

Por trabajos de canalización de la Quebarada La Iglesia ubicada dentro de la capital santandereana, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga mencionó que se realizará suspensión del suministr de agua de 1:00 p.m a 9:00 p.m, en más de 30 barrios del sur-occidente de Bucaramanga y nor-occidente de Floridablanca.

Sectores afectados en el municipio de Bucaramanga:

Distrito Malpaso:

San Martín, Asturias II, Diamante I, Villa Inés, Miradores de San Lorenzo, Torres de Alejandría, Cacique Gold, Cacique Condominio, Monviso, La Pedregosa, Portofino, El Sol I y II, Quebrada la Iglesia, Las Casitas, La Calleja, La Libertad, Provenza, Diamante II, El Porvenir, Jardines de Coaviconsa, Manuela Beltrán, Fontana, El Cristal, Marianella, El Rocío, San Luis, Delicias, Balcones de Provenza, Brisas de Provenza, Ciudad Venecia, Dangond, Los Conquistadores, El Angelino, Punta Paraíso-Dangond, Coomultrasan, Nueva Fontana, España, Granjas de Julio Rincón, Toledo Plata, Viveros de Provenza, Malpaso, Cristal Alto, Altos de Fontana, Coaviconsa, Los Guaduales, Ciudad Metropolitana, Granjas de Provenza, Condado de Gibraltar, Villa Flor, Villa Alicia, Parque Metro, Fontana Real, Igsabelar, Candado, Villa Sara, Villa de los Conquistadores, Los Robles, Terminal de Transportes, Cristal Bajo, Villa Diamante, Hoyo 1 y Pilas Públicas del sector.

Puntos en los que no habrá servicio de agua en el municipio de Floridablanca:

Distrito Malpaso:

Bosques del Payador, Colón, Niza, Jardines de Niza, San Felipe I y II, Carabelas, Molinos, Trinitarios, El Dorado, Parque San Agustín, Condado Campestre, Quintas del Palmar, Villa Mallorca, Santa María, Parque Campestre, Vista Campestre, Torres de San Felipe, La Zafra, Plaza Marsella, Arcos del Campestre, Villa Firenze, Villa Tarragona, Portales del Campestre, Brisas del Palmar, Villa España, Mirador de Campestre, Torres de Madeira, Altos del Campestre, Cerros del Campestre, Aranjuez, Andalucía, Santa Catalina, Palmas del Campo, Palomitas, El Progreso y pilas públicas del sector.

Distrito Cañaveral:

Río Frío, Cañaveral, Urb. El Bosque, El Progreso, Altos de Cañaveral, Cañaveral Campestre I, González Chaparro, Cañaveral Oriental, Altos de Cañaveral Campestre, Belhorizonte, Torres de Cañaveral, Buganvilia, Santa María de Cañaveral, Torres de Aragón, Villas del Mediterráneo, Centro Comercial Cañaveral, Plazuela Cañaveral, Álamos Parque, Club House, Alameda de Cañaveral, La Península, La Pera, Parque Campestre, Quintas del Campestre, Cañaveral Campestre II, Clínica Ardila Lulle, Cañaveral Campestre III, Zona Franca, Barrio Palomitas, Hoyo en Uno y La Lomita.