No habrá protesta de taxistas del aeropuerto este lunes 25 de agosto

Bucaramanga

Un grupo de taxistas que prestan sus servicios en el aeropuerto Palonegro en Lebrija habían convocado inicialmente a una protesta este lunes 25 de agosto al alegar el incumplimiento de unos acuerdos que se había establecido con las diferentes autoridades sobre la privatización de este servicio en la terminal aérea.

“A la fecha y después de 10 meses cumplidos no se soluciona la problemática aquí señalada, todo lo contrario, al emitir la super transporte la resolución, el operador logístico taxi aeropuerto, inició una guerra contra los vehículos que no se quieren afiliar al consorcio, los directivos del consorcio y el personal, iniciaron una serie de agresiones físicas y verbales a los conductores de los vehículos de servicios públicos que operan en esta terminal aérea”, señala el comunicado de los taxistas.

Sin embargo, según lo indicado por el general Oscar Hernández, secretario del interior de Santander, hubo una reunión con las afectados y las diferentes autoridades para hacer una revisión de los acuerdos y evitar que se tomen las vías de hecho.

“Se logró una mesa de concertación, una mesa técnica que permite alcanzar y madurar los requerimientos de los taxistas, especialmente con el municipio de Lebrija, los taxistas del aeropuerto, municipio de Girón, la gobernación de Santander y las diferentes entidades para poder lograr este avance y generar unos compromisos para diseñar un proceso de acompañamiento por parte de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y poder lograr esta actuación tan importante", señaló el secretario.