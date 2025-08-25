Ejército sostuvo combate contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Cartagena

Fuertes detonaciones se escucharon en las últimas horas en veredas y corregimientos del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, situación que generó temor y obligó a las comunidades a resguardarse en sus hogares.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio confirmó que los múltiples disparos fueron producto de un fuerte combate que sostuvieron tropas del Batallón de Selva N.º 48, adscrito a la Brigada 19 contra presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Villanueva, ubicada en el municipio de Santa Rosa del sur, Bolívar.

El Ejército confirmó que, como resultado de la operación, se afectó la capacidad armada de este grupo armado ilegal que se disputa el control territorial con el ELN en esta zona.