Cortes de agua en Bogotá del 25 al 31 de agosto: más de 20 barrios con suspensión del servicio

¡Tome nota! Conozca aquí cuáles serán los sectores que tendrán cortes de agua y sus horarios correspondientes:

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que durante la semana del 25 al 31 de agosto, realizarán cortes de agua por trabajos en las redes y obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y algunos municipios aledaños.

De acuerdo con la empresa de Acueducto, los cortes tendrán distintos horarios, pues algunos tendrán una duración de 7 horas y otros de hasta 24 horas. Le contamos cuáles son los barrios y los horarios en los que se realizará la suspensión del servicio.

Le puede interesar: Pico y placa en Bogotá del 25 al 29 de agosto: Evite multas y esté atento a la nueva rotación

Cortes de agua en Bogotá, martes 26 de agosto

Localidades Santa Fe, Los Mártires

San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional. De la carrera 10 a la Avenida Caracas entre calle 9 a la calle 13. De la Avenida Caracas a la carrera 17 entre calle 11 a la calle 13. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates en las obras Metrolínea.

Localidad de Puente Aranda

Torremolinos y Milenta. De la carrera 51 a la Avenida carrera 68 entre Avenida calle 26 sur y Diagonal 2 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

La Cecilia, El Rubí y Roma (al sur de la calle 56 A Sur). Diagonal 57B Bis sur a calle 58 Bis sur entre carrera 79 a carrera 79C. De la calle 56A sur a calle 58G sur entre carrera 78 a carrera 79. De la carrera 78 a carrera 77G Bis entre calle 57C sur a calle 58G sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento estaciones reductoras.

Localidad de Bosa

La Paz. De la calle 58C sur a calle 60 entre carrera 82 a carrera 84C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a obras de urbanización.

Localidad de Puente Aranda

Puente Aranda, Centro Industrial. De la carrera 50 a la carrera 60 entre calle 13 a la calle 22. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Fontibón

La Esperanza Norte, Ciudad Salitre Etapa 1 Sector 1, Sauzalito. De la carrera 69B a la carrera 70 entre calle 24A a la calle 26. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante.

Localidad de Ciudad Bolívar

Sierra Morena, Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y II. De la Transversal 68 a carrera 26 entre Diagonal 73 C Sur a calle 68G sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la prueba de estanqueidad.

Localidad de San Cristóbal

Santa Inés, Vitelmita. Desde la calle 9 Sur a la calle 23 Sur entre carrera 5 Este hasta carrera 12 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedición.

Le recomendamos: Así puede confirmar que un agente de tránsito esté de turno y su horario: Link y pasos para verificar

Cortes de agua en Bogotá miércoles 27 de agosto de 2025

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 96 entre calle 19A a la calle 22. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Usme

La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II. De la carrera 14 a carrera 1 Bis C entre calle 72 A Sur a calle 78 S. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la prueba de estanqueidad.

Localidad de San Cristóbal

La Peña, Los Laches, El Roció, Parque Nacional Oriental. Desde la transversal 10 E hasta la Transversal 7 Este entre calle 1 Bis hasta calle 9. Desde las 2:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento Correctivo.

Localidad de Bosa

Bosa Centro y Argelia. De la calle 58C Sur a calle 63 Sur entre avenida carrera 80 a carrera 82. De la calle 63 sur a calle 65 sur entre carrera 79C a carrera 80K. De la calle 65 sur a calle 65D sur entre carrera 80C a carrera 80I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento estaciones reductoras.

Gonzalo Jiménez de Quesada. De la Diagonal 65G sur a calle 67A sur entre carrera 80K a carrera 80 M. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre autorizado.

Le recomendamos: IDU abrió ofertas laborales para el proyecto de la AV. 68: ¿Qué cargos buscan? Así puede aplicar

Jueves 28 de agosto de 2025

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Ciudad Berna, La Hortua, Sevilla. Desde la calle 1 a la calle 12A sur entre carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates Redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la Avenida calle 8 sur a la Diagonal 16 sur entre carrera 37 a la Avenida carrera 50. Desde las 10:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates Redes de acueducto.

Localidad de Los Mártires

Paloquemao. De la carrera 27 a la carrera 30 entre calle 13 a la calle 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 sur a la calle 26 sur entre Avenida carrera 68 y carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes de acueducto.

Localidad de Usme

El Nevado II, Los Olivares, El Curubo, Bolonia, La Esperanza Sur, Gran Yomasa, La Cabana, Chapinerito, El Bosque, Charalá, La Reforma, La Comuna, San Felipe Usme, Comuneros, Serranías I, La Esperanza de Usme. De la calle 98 F Sur A Cl 75 Sur entre carrera 5 A a carrera 8 Bis Sur E. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.

Localidad de Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial. De la Avenida calle 43 sur a calle 38 sur entre Avenida carrera 86 (Avenida Cali) a carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento estaciones reductoras.

Soacha

Camilo Torres. De la calle 21 a calle 24 entre carrera 7 a carrera 8. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros

Cortes de agua viernes 29 de agosto de 2025

Localidad de Puente Aranda

Tibaná. De la carrera 36 a la carrera 39B entre calle 3 a la calle 6. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de hidrante.

Soacha

Emar (Sapei). Desde la Diagonal 34 a la Diagonal 37 A entre carrera 7 hasta Transversal 15. Desde las 9:00 a. m. hasta por 2 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Usme