Colombia ganó en la Americup de Baloncesto 2025 y esta a un juego de hacer historia

La selección Colombia de baloncesto consiguió su primera victoria en el Americup 2025 en su segundo partido, tras perder en su debut con República Dominicana y se acercó a la opción de avanzar por primera vez en la historia a una instancia más importante de la competencia continental.

Ayer el equipo ‘cafetero’ logró remontar y derrotar a Nicaragua, el equipo local, con marcador de 89 – 86 para seguir con vida y tener posibilidades de pasar a la siguiente fase.

Los dos primeros cuartos estuvieron a favor del equipo nicaragüense, que se destacó notablemente en la orientación y contundencia, frente a una Colombia carente de comunicación, sin embargo, tras llegar el cuarto tiempo, la tricolor empezó a despertar.

Fue hasta el ultimo cuarto, que Colombia pudo afianzarse y remontar en un partido que parecía cerrado, pese a que se notó siendo a su rival más fuerte, el equipo colombiano tuvo la destreza de anotar en momento claves que finalmente le dieron la victoria.

La participación de los jugadores vallecaucanos no pasó desapercibida, precisamente entre los destacados estuvo el jugador del Valle del Cauca, Cristian Solís, quien logró anotar en instancias importantes; sobre esto, el técnico Tomas Díaz mencionó:

“Ahora mismo tenemos jugadores jóvenes, jugadores como Solis, que llega en el tercer, en el ultimo cuarto y hace el trabajo. Felicitarlo a él, felicitarlos a todos los muchachos que lo acompañaron, que lo acogieron también”.

¿Cuándo juega nuevamente?

Colombia se mide hoy a las 4:40 p.m. contra Argentina por un cupo a la siguiente fase, el director técnico también se refirió a su próximo rival:

“Pensar lo que viene ahora, vamos a pasar, a lo que es un referente a nivel sudamericano que es Argentina, nos hemos encontrado ya varias veces en las ventanas y sé que va a ser un juego bien difícil para nosotros, pero no imposible. Nosotros tenemos claro que estamos reconstruyendo el equipo, pero seguimos creciendo como tal”.