Aumentan medidas de protección para el alcalde de Manizales y de su familia

Manizales

Esta medida preventiva busca salvaguardar la integridad del mandatario local y garantizar la continuidad de la administración municipal en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana, así lo destacó Paula Andrea Sánchez, secretaria del interior de Manizales.

“El alcalde sí tiene un nivel de riesgo extraordinario por las decisiones que adopta, por las posturas político - administrativas que tiene, pues su riesgo sí es extraordinario. Por eso pues el esquema de seguridad de él se ha fortalecido porque junto con otros mandatarios de ciudades capitales, pues es uno de los alcaldes que evidentemente tiene un mayor tipo de riesgo”, destacó la funcionaria.

Situación de seguridad a nivel nacional influye en lo local

Los hechos de violencia, que incluyen atentados, enfrentamientos, han generado una alerta generalizada en las autoridades y en la población. La situación ha llevado a una reevaluación de los protocolos de seguridad para figuras públicas y líderes políticos a nivel nacional.

“En ese sentido, se han adaptado todas las medidas respectivas, en los últimos días y se ha venido fortaleciendo (...) por lo que le menciono de que dentro de los análisis de niveles de riesgo junto con otros alcaldes del país, pues el alcalde Rojas sí tiene unos niveles extraordinarios de riesgo y por lo tanto, la Policía Metropolitana ha fortalecido el esquema de él y de su familia”, indicó la secretaria.

Situación de seguridad en Manizales

Desde la Alcaldía de Manizales destacan que el gobierno municipal ha reiterado su compromiso con la tranquilidad y el bienestar de los manizaleños, asegurando que, a pesar de las circunstancias, se mantendrán firmes en su labor de gestión y atención a las necesidades de la ciudad.

Se espera que estas medidas de seguridad permitan al alcalde continuar con sus funciones sin interrupciones, mientras las autoridades competentes trabajan en restablecer el orden y la seguridad en las regiones afectadas por la violencia.