Manizales implementa medidas de seguridad preventivas tras hechos violentos en el país

Esta medida se toma en respuesta a los recientes hechos de violencia que han afectado a los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia, aunque en Caldas se descarta una amenaza directa.

Consejo extraordinario de seguridad en Manizales

Pese a que la ciudad no presenta un alto riesgo de atentados o ataques a la sociedad civil, en las últimas horas se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad para definir acciones contundentes para salvaguardar la tranquilidad y la convivencia de los ciudadanos.

En esta reunión participaron diversas instituciones como la Policía Metropolitana de Manizales, la Alcaldía de Manizales a través de sus Secretarías del Interior y Movilidad, el Ejército Nacional, el INPEC, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Fiscalía y Procuraduría.

Las autoridades destacaron que estas medidas, aunque preventivas, buscan consolidar la seguridad y el bienestar, así lo dijo el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

“La Policía Nacional valora el respaldo de los distintos sectores sociales e institucionales. Estas muestras de solidaridad nos impulsan a seguir trabajando incansablemente por la seguridad y la convivencia. Hemos reforzado los controles en diversos puntos y vías de la ciudad, en coordinación con la Administración Municipal y el Ejército Nacional”.

Solidaridad con los uniformados y la población afectada

Manuel González Hurtado, alcalde encargado de Manizales, manifestó la solidaridad de Manizales con la Fuerza Pública y la ciudad de Cali y el departamento de Antioquia por los recientes hechos de violencia que han golpeado esas zonas del país.

“Queremos expresar desde la ciudad de Manizales nuestra profunda solidaridad con la Fuerza Pública y con las víctimas de los atentados del día de ayer. Los rechazamos con vehemencia, pero también apelamos al espíritu manizaleño y al sentido de pertenencia que nos une, para que cualquier situación de riesgo o anomalía sea puesta en conocimiento inmediato de nuestra Fuerza Pública”.

Medidas vigentes en Manizales

  • Operación de Drones: Requiere permisos especiales y está restringida en áreas cercanas a instalaciones de la Fuerza Pública (comandos, estaciones de Policía, batallones, distritos militares, centros carcelarios) y aeropuertos.
  • Circulación de Motocicletas: Prohibido su tránsito entre las 11:30 p.m. y las 5:00 a.m., salvo aquellas con autorización de la Secretaría de Movilidad.
  • Vehículos de Carga Pesada: Los vehículos con peso superior a 4,5 toneladas no pueden circular por avenidas principales como la Avenida Santander y la Avenida Paralela.

