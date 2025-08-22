Manizales implementa medidas de seguridad preventivas tras hechos violentos en el país

Manizales

Pese a que la ciudad no presenta un alto riesgo de atentados o ataques a la sociedad civil, en las últimas horas se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad para definir acciones contundentes para salvaguardar la tranquilidad y la convivencia de los ciudadanos.

En esta reunión participaron diversas instituciones como la Policía Metropolitana de Manizales, la Alcaldía de Manizales a través de sus Secretarías del Interior y Movilidad, el Ejército Nacional, el INPEC, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Fiscalía y Procuraduría.

Las autoridades destacaron que estas medidas, aunque preventivas, buscan consolidar la seguridad y el bienestar, así lo dijo el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

“La Policía Nacional valora el respaldo de los distintos sectores sociales e institucionales. Estas muestras de solidaridad nos impulsan a seguir trabajando incansablemente por la seguridad y la convivencia. Hemos reforzado los controles en diversos puntos y vías de la ciudad, en coordinación con la Administración Municipal y el Ejército Nacional”.

Solidaridad con los uniformados y la población afectada

Manuel González Hurtado, alcalde encargado de Manizales, manifestó la solidaridad de Manizales con la Fuerza Pública y la ciudad de Cali y el departamento de Antioquia por los recientes hechos de violencia que han golpeado esas zonas del país.

“Queremos expresar desde la ciudad de Manizales nuestra profunda solidaridad con la Fuerza Pública y con las víctimas de los atentados del día de ayer. Los rechazamos con vehemencia, pero también apelamos al espíritu manizaleño y al sentido de pertenencia que nos une, para que cualquier situación de riesgo o anomalía sea puesta en conocimiento inmediato de nuestra Fuerza Pública”.

Medidas vigentes en Manizales