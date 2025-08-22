¡El café sigue en alza HOY, 22 de agosto en el país! Esto según la FNC

Alrededor del mundo existe una variedad de cafés, el arábigo y el robustas. En Colombia, se produce únicamente el café arábigo, el cual se destaca por tener un sabor suave y de mayor compra en el mundo.

Las variedades de granos de café que se siembran en el país son:

Típica

Borbón

Maragopie

Tabi

Caturra

Cada una de estas tiene ciertas condiciones de cosecha, pues algunas necesitan de mayor cuidado que otras para que no se contaminen o marchiten.

Según un informe que publicó Cenicafé, explicó que depende la semilla que usted decida sembrar, ya que alguno de estos cultivos suelen ser más propensos a tener plaga. Un punto importante a tener en cuenta, es que, ni importa el tipo de café, el precio que se maneje sigue siendo el mismo para todo.

El precio del café HOY, 22 de agosto

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) mediante un informe, mostró el precio base de mercado que se calculó de acuerdo a la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Hoy, viernes 22 de agosto, la FCN estableció según el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 3,095,000 COP.

Asimismo, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

¿Conoce usted el precio del café en dólares?

La plataforma Investing, la cual se dedica a mostrar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes que se den dentro, presentó como subió el precio del café en un 3,56%, que en dólares serían aproximadamente 13,00 USD. Asimismo, según la página, el precio del café en dólares se cotiza hoy en 378,00 dólares estadounidenses.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia : Carga $3,095,500 | Kilo $24,764 | Arroba $309,550

: $3,095,500 $24,764 $309,550 Bogotá : Carga $3,094,250 | Kilo $24,754 | Arroba $309,425

: $3,094,250 $24,754 $309,425 Bucaramanga : Carga $3,093,875 | Kilo $24,751 | Arroba $309,388

: $3,093,875 $24,751 $309,388 Buga : Carga $3,096,250 | Kilo $24,770 | Arroba $309,625

: $3,096,250 $24,770 $309,625 Chinchiná : Carga $3,095,375 | Kilo $24,763 | Arroba $309,538

: $3,095,375 $24,763 $309,538 Cúcuta : Carga $3,093,375 | Kilo $24,747 | Arroba $309,338

: $3,093,375 $24,747 $309,338 Ibagué : Carga $3,094,625 | Kilo $24,757 | Arroba $309,463

: $3,094,625 $24,757 $309,463 Manizales : Carga $3,095,375 | Kilo $24,763 | Arroba $309,538

: $3,095,375 $24,763 $309,538 Medellín : Carga $3,094,625 | Kilo $24,757 | Arroba $309,463

: $3,094,625 $24,757 $309,463 Neiva : Carga $3,093,750 | Kilo $24,750 | Arroba $309,375

: $3,093,750 $24,750 $309,375 Pamplona : Carga $3,093,500 | Kilo $24,748 | Arroba $309,350

: $3,093,500 $24,748 $309,350 Pasto : Carga $3,093,500 | Kilo $24,748 | Arroba $309,350

: $3,093,500 $24,748 $309,350 Pereira : Carga $3,095,375 | Kilo $24,763 | Arroba $309,538

: $3,095,375 $24,763 $309,538 Popayán : Carga $3,095,625 | Kilo $24,765 | Arroba $309,563

: $3,095,625 $24,765 $309,563 Santa Marta : Carga $3,097,125 | Kilo $24,777 | Arroba $309,713

: $3,097,125 $24,777 $309,713 Valledupar: Carga $3,094,750 | Kilo $24,758 | Arroba $309,475

