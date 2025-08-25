Alcaldía anuncia desmonte de valla presuntamente política instalada sin permisos en Bucaramanga

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior confirmó que en las próximas horas será retirada una valla publicitaria instalada sin autorización,en la calle 56 con carrera 27. Según el secretario del interior, Gildardo Rayo, esta publicidad no cuenta con los permisos legales para su colocación.

El funcionario denunció que detrás de esta acción existirían sectores políticos que buscan aprovecharse de la coyuntura local. “Allí se ven de pronto los carroñeros que esperan aprovecharse de la situación sin pensar en el bien ciudadano. Pero ya hablando de la parte administrativa y la parte legal con respecto a esa valla que está ubicada allí sobre ese edificio, es una valla que no tiene ningún tipo de permiso”, expresó Rayo.

De acuerdo con la administración municipal, el proceso de desmonte no se realizó el pasado sábado debido a que la valla se encuentra en propiedad privada, lo cual exige agotar trámites administrativos que incluyen llamados de atención tanto al dueño del predio como a los responsables de la publicidad. Además, el caso será remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Muy seguramente en las horas de la tarde ya tenemos el dispositivo organizado con inspector de Policía para hacer el desmonte respectivo. Pero como se lo manifestaba al inicio, es parte de ese circo que se vive, que no piensa en ciudad, que no piensa en convivencia”, precisó.

Las vallas deben tener autorización de la administración municipal

El secretario enfatizó que toda publicidad exterior en Bucaramanga debe contar con autorización de la Secretaría del Interior y su Oficina de Asuntos Públicos.

“Está prohibido colocar publicidad exterior en sitios que no están autorizados, ni en postes, ni en paredes. Ya llevamos varios procesos administrativos donde serán sancionados y han sido sancionados algunas representantes legales de algunos conciertos, de algunos eventos que han sucedido acá. Sin embargo, aún existen todavía personas o irresponsables que se aprovechan de la noche, se aprovechan de espacios para llenar los sitios que debían estar bonitos en la ciudad, con pintura.”, subrayó.

Rayo también recordó han intensificado operativos para retirar pasacalles, carteles y propaganda instalada en sitios prohibidos, al tiempo que se promueven expresiones urbanas como los murales de grafiti que embellecen distintos sectores de la ciudad.

“Es una batalla constante, pero tenemos un equipo que trabaja día y noche para recuperar la belleza de Bucaramanga y garantizar el respeto por el espacio público que es de todos”, concluyó el funcionario.