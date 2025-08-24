Soulstice Dance 2025: Detalles de la ubicación, fecha, boletas y line up OFICIAL

El Caribe colombiano se prepara para vivir una experiencia espiritual, musical y cultural sin precedentes. En esta ocasión por el tan esperado Soulstice Dance 2025, la ceremonia que se ha destacado en redes como sagrada del solsticio. Para este año, los organizadores anunciaron su cartel oficial para los días 12 y 13 de diciembre en Playa Soulstice, ubicada en el entorno natural del Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Le puede interesar: Ryan Castro, Manuel Turizo y David Guetta son algunos de los nombres que cerrarán el año de eventos

Line up OFICIAL Soulstice Dance 2025

El evento será encabezado por la banda The Wailers, la cual celebrará el 40 aniversario del de su álbum Legend de Bob Marley, cabe resaltar que una de las sorpresas que le trae el Soulstice Dance a los fanáticos de esta banda es que, van a interpretar el album completo.

Por otro lado, junto a ellos estarán artistas internacionales como Danny Tenaglia, que festejará sus 50 años “In the Mix”, y agrupaciones colombianas como Bomba Estéreo y Systema Solar y otros como:

Ácido Pantera

Natalia París

Juan Por Dios

Lubó Hang

Gaia & The Moon

David Tort

Kamilio Sanclemente Bastian Bux b2b Toni Varga

Sounds of Rituals

Madhez

En total, serán más de 30 artistas entre DJs, productores y músicos, en dos escenarios frente al mar.

Le podría interesar:Luis Alfonso anuncia “La Cantina Más Contentosa: El Festival” en El Campín de Bogotá

Soulstice Dance 2025: un festival que conecta la música con cuerpo, mente y espíritu

Soulstice Dance no es un festival convencional. Se define como una ceremonia sagrada del solsticio, con un enfoque en la reconexión espiritual y el bienestar holístico. Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de:

Meditaciones guiadas al amanecer

Clases de yoga frente al mar

Sound healing y rituales ancestrales

Talleres de sabiduría indígena

Ceremonias con los pueblos originarios

La experiencia busca honrar la cosmovisión de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, reconocidos como guardianes espirituales del territorio.

Le podría interesar:Conozca la agenda de conciertos y eventos culturales que marcarán el cierre de 2025 en Bogotá

Boletas Soulstice Dance 2025

La venta general inicio desde 21 de agosto y estará disponible hasta el 14 de diciembre, además se concreta la boletería de acuerdo a la disponibilidad.

Los asistentes podrán adquirir boletas y paquetes turísticos completos, que incluyen transporte, alojamiento (desde camping hasta opciones de lujo) y acceso a todas las actividades en Ticketmaster.

Otras noticias:Ryan Castro agota entradas en menos de 8 horas para su show en Bogotá este 31 de octubre