La banda Pambelé llegan al ‘BumBum Fest’ con sabor colombiano

La agrupación Pambelé, será una de las protagonistas de la primera edición del ‘BumBum Fest’, un evento organizado por Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo que busca reunir en un mismo espacio lo mejor de la música, el arte y la gastronomía.

El festival contará con invitados de gran reconocimiento como Sistema Solar, Herencia de Timbiquí, Las Pambelé, además de actividades culturales y espacios de bienestar con yoga al aire libre. La entrada es libre con registro previo en bumbunum.fest.org.

Para la banda Pambelé, esta será su primera participación en el BumBum Fest, justo después de regresar de una gira por Canadá, donde se presentaron en ciudades como Toronto y Montreal, compartiendo escenario con músicos latinoamericanos. Su proyección internacional no se detiene, actualmente hacen parte de la lista For Your Consideration de los Latin Grammy con su segunda producción musical, ‘Nací mestizo’, obra que ya está siendo considerada por los votantes de la Academia, explicó Lorena Jiménez para 'A Vivir’.

La propuesta de Pambelé mezcla la salsa con la diferente música colombiana. Una fusión que nació en las calles de Bogotá y que hoy tiene reconocimiento en escenarios internacionales y en nominaciones de la industria musical. Su participación en el BumBum Fest será una muestra del talento local que, con raíces populares y una sonoridad innovadora, está conquistando nuevos públicos.