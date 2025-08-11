¿Cómo conectar con el arte de vivir? La música, un puente para sanar e impulsar nuestro potencial
Kike Santander, el reconocido productor musical colombiano, nos comparte de qué manera podemos conectar con el arte de vivir, atravesando nuestras dificultades de una manera mucho más asertiva. Él nos explica cómo un estilo particular de música nos puede llevar a sanar y conectar con nuestro más alto potencial.
