Posponer la alarma 5 minutos en la mañana podría afectar su salud: Expertos explican por qué

Los seres humanos constantemente están gastando energía, especialmente durante el día, cuando realizan actividades deportivas, de trabajo o durante las jornadas del estudio. Por esta razón, es importante que se cumplan con ciertas recomendaciones médicas para tener un estilo de vida saludable y evitar enfermedades precisamente por la falta de cuidados.

Una de las más importantes, además de tener buena alimentación y una vida deportiva, es el sueño, pues el descanso nocturno ayuda a restaurar el cuerpo y la mente durante el día. Por otro lado, también garantiza la correcta funcionalidad del sistema inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico.

Sin embargo, hay una acción constante que realizan varias personas al momento de escuchar la alarma para despertarse, y es posponerla. Esto puede traer problemas para su salud. Conozca aquí en la nota que dicen los expertos.

Por qué posponer la alarma del sueño es malo y afecta la salud

De acuerdo con la doctora en psicología, Cristina Martínez Viana, cuando suena la alarma, se interrumpe el sueño, independiente de la fase del ciclo del sueño en la que se encuentre. Si sigue en la cama 5 minutos más, el sueño vuelve a reiniciarse. Esto ocurrirá sucesivamente en función de las veces que posponga levantarse.

En consecuencia, estas interrupciones afectarán su salud y harán que su descanso no sea reparador y se sienta mucho más cansado durante todo el día. En este orden de ideas, programar varias alarmas con pocos minutos de diferencia confunde su cerebro.

De acuerdo con la doctora Martínez:" Esto envía señales contradictorias al cuerpo, le dice que se despierte para volver a dormir inmediatamente". Por esta razón, es importante que programe su despertado a la hora límite, de este modo sabrá que no podrá posponer más las alarmas.

Cuántas horas debe dormir el ser humano al día

Los expertos de Mayo Clinic, advierten que la cantidad de sueño depende de varios factores, especialmente de la edad. Si bien las necesidades del sueño varían entre individuos, estas son las recomendaciones de horas de suelo por edades:

Bebés de 4 a 12 meses: De 12 a 16 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas.

De 12 a 16 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas. De 1 a 2 horas: De 11 a 14 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas.

De 11 a 14 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas. De 3 a 5 años : De 10 a 13 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas.

: De 10 a 13 horas por cada 24 horas, incluidas las siestas. De 6 a 12 años: De 9 a 12 horas por cada 24 horas

De 9 a 12 horas por cada 24 horas De 13 a 18 años: De 8 a 10 horas por cada 24 horas

De 8 a 10 horas por cada 24 horas Adultos: 7 horas por noche o más

Qué le pasa a una persona que no duerme

Teniendo en cuenta que el sueño es uno de los hábitos más importantes para tener una vida saludable, aquellas personas que no duermen pueden tener con el tiempo efectos negativos como fatiga, dificultad para concentrarse, aumento de riesgo de accidentes o irritabilidad. Por otro lado, a largo plazo esto puede causar enfermedades como obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas y depresión.

