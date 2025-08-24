Mariposas de la Sierra Nevada: más que belleza, un termómetro de biodiversidad

El personaje de la semana de Caracol Radio se trasladó a la Sierra Nevada de Santa Marta para conversar con dos apasionados investigadores de las mariposas. Fredy Montero, amante de la lepidopterología desde hace 25 años y fotógrafo aficionado, es además coordinador asociado a la Asociación Colombiana para la Lepidopterología (Acolep). Junto a él, Edinson Coley Coronado, licenciado en Biología y Química de la Universidad del Magdalena y autor del libro Mariposas – Sierra Nevada de Santa Marta, compartieron su experiencia, sus motivaciones y la importancia de estos insectos en el ecosistema colombiano.

Una historia de amor que se transformó en vocación

Fredy Montero no imaginó que un regalo amoroso cambiaría su vida. Hace 25 años, sin saber qué obsequiar, decidió capturar mariposas del campo y colocarlas en un cuadro para una mujer que le gustaba. “Era mi forma de demostrarle afecto”, cuenta. Esa mujer terminó siendo la madre de su hija mayor, y ese gesto, aparentemente simple, se convirtió en el punto de partida de una pasión que hoy lo ha llevado a recorrer casi toda Colombia en busca de estos coloridos seres alados.

Desde entonces, Montero se ha dedicado a observar, documentar y fotografiar mariposas. “Colombia es el país con más diversidad de mariposas del mundo. Me siento muy afortunado de poder mostrar, a través de fotos y videos, esos encuentros especiales con tantas especies únicas”, explica. Su trabajo en la Sierra Nevada de Santa Marta hace parte de un proyecto que busca crear la primera línea base fotográfica de las mariposas en esa región.

La Sierra Nevada, un laboratorio vivo de biodiversidad

Hablar con Montero es descubrir que la Sierra Nevada de Santa Marta es mucho más que un paisaje majestuoso: es también uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del país. “Este es un lugar exclusivo, lleno de especies endémicas. Es un monstruo de biodiversidad”, dice con entusiasmo. También menciona sitios aún poco explorados, como la Serranía de la Macuira, que podrían esconder especies nunca antes registradas por la ciencia.

Su compañero de expedición, Edinson Coley, ha vivido una experiencia similar, pero también ha sido testigo del creciente interés de turistas por observar y fotografiar mariposas, impulsado en parte por el boom del avistamiento de aves. “Colombia es hoy un destino clave para quienes buscan experiencias de contacto con la naturaleza, y las mariposas tienen cada vez más protagonismo”, comenta.

Mariposas amarillas y realismo mágico: la huella de García Márquez

Ambos expertos coinciden en que la fascinación por las mariposas en Colombia no es solo biológica, sino también cultural. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, las convirtió en símbolo del realismo mágico a través del personaje de Mauricio Babilonia en Cien años de soledad, quien siempre iba rodeado de mariposas amarillas.

“Ese aporte de Gabo es muy significativo”, dice Fredy. “Le imprime un romanticismo especial a la percepción de las mariposas. Muchos extranjeros que llegan a estos territorios conocen a Colombia gracias a García Márquez, y relacionan automáticamente el país con ese símbolo literario”. Edinson añade que, aunque el crecimiento urbano ha afectado algunas migraciones de mariposas amarillas en zonas bajas de Santa Marta, todavía es posible ver congregaciones espectaculares subiendo por la Sierra, especialmente en ciertas épocas del año como julio.