Polémica por Autopistas del Café: congresista caldense denuncia supuestas negociaciones irregulares

Manizales

El representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, denunció públicamente que al parecer funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, estarían adelantando reuniones privadas con delegados de Concesión vial Autopistas del Café, figura con la cual se administra la vía que une a Caldas, Risaralda y Quindío.

Según Osorio, estos encuentros son con el objetivo de negociar una prórroga de la concesión vial por 30 años más, lo que representaría, según el congresista, ganancias cercanas a los 10 billones de pesos para intereses privados, lo cual pagarían los ciudadanos caldenses.

“Hoy, más que nunca, el departamento de Caldas tiene que estar atento a la discusión del futuro de los peajes de la Autopistas del Café, esto lo digo porque nos hemos dado cuenta que el funcionario que está tomando esta decisión de cómo va a ser el futuro de la concesión es un funcionario que viene de hace dos gobiernos atrás, un funcionario que lleva 15 años al servicio de los concesionarios en Colombia y esto nos lleva a una conclusión principal y es que esta decisión se va a tomar favoreciendo presuntamente o al parecer a Autopistas del Café”, destacó el congresista.

Osorio señaló directamente al funcionario de la ANI, Alex Samuel Wihiler Bautista, de supuestamente liderar este proceso “de manera oculta”, en contradicción con la directriz presidencial.

“Yo me estoy refiriendo al señor Alex Samuel Wheeler Bautista, que es el gerente Carretero de la Agencia Nacional de Infraestructura que tiene bajo su lapicero el futuro de esta concesión”, dijo en diálogo con Caracol Radio, Santiago Osorio.

Las pruebas del congresista para realizar la denuncia.

El congresista afirmó tener información sobre reuniones privadas y viajes al exterior relacionados con el concesionario, y pidió al Gobierno investigar a fondo los intereses detrás de estas actuaciones e indicó que tiene tres pruebas puntuales.

“La primera, para darse cuenta de lo que yo estoy tratando de decir, hay que irse a la última reformulación. Una reformulación completamente complaciente con el concesionario. Una reformulación y un documento que deja los tres peajes. Una reformulación y un documento que habla de la construcción de 30 km de ciclorutas por más de $40 mil millones de pesos”, destacó el congresista que insisten en la necesidad de eliminar 3 de los 5 peajes que hay en territorio caldense, sin olvidar que en toda la Autopista del Café hay 7 en total, por lo que la mayoría estan en Caldas.

“Número dos, múltiples reuniones con el concesionario para llegar a la conclusión de este asunto”, indicó el congresista.

“Y tres, la incapacidad de escuchar una súplica. Si un funcionario del Gobierno Nacional sabe que en un departamento hay enormes disgustos por volver a generar 30 años de tres peajes y de tres casetas con ganancias millonarias y el funcionario vuelve y deja los mismos tres peajes, esto tiene que llevarnos a unas conclusiones puntuales de que aquí no hay mínimo interés de ayudarle a la comunidad, sino de beneficiar las ganancias de un privado y eso es lo que nosotros estamos argumentando frente al Gobierno Nacional”.

Investigaciones para frenar el caso

El congresista también cuestionó el proyecto IP Conexión Centro, figura que aparecería en el año 2027, una vez se termine la concesión actual, al advertir que podría usar recursos del departamento para obras que no benefician directamente a sus comunidades.

“Le he solicitado al Gobierno investigar los intereses de este funcionario, si ha existido una negociación a puerta cerrada y quiénes se están beneficiando económicamente de esta renegociación”, recalcó Osorio. Además, reiteró su rechazo a que Caldas aporte más del 35% de los recursos de Autopistas del Café sin que, según él, se vean reflejados en obras para la región.