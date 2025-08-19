Corte confirma que gobierno no ha cumplido con las acciones para mejorar la atención en Salud

JUSTICIA

La Corte Constitucional a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 que le pone la lupa al sistema de Salud en el país, estableció que, después de tres años, el Gobierno Nacional no cumplió con las actividades propuestas para mejorar la prestación del servicio.

Dice la Corte que el Ministerio de Salud, no cumplió con las actividades que él mismo planteó en los cronogramas y planes de trabajo, para definir los tiempos máximos en los cuales deben asignarse:

Citas de medicina especializada y los diferentes procedimientos.

Tiempor en que tardan los pacientes en ser clasificados en un nivel de triage, pues continúan las mediciones únicamente sobre el nivel II, sin que se tenga registro de las clasificaciones I, III, IV y V.

Atenciones en urgencias.

Entrega de medicamentos y técnologias en salud.

En ese sentido, la Sala evidenció, en relación con el servicio de urgencias, que los tiempos de atención aumentaron desde el 2020, pues se pasó de 22,38 minutos a 26,16 minutos en 2021; 26,13 minutos en 2022 y 24,22 minutos en 2023.

Asimismo, los pacientes continúan presentando un gran número de quejas ante la Supersalud por la falta de oportunidad en citas especializadas, equivalentes al 53,50 % de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). Además, para obtener una cita hoy en día puede tardar entre 40 y 60 días.

En ese sentido, las tutelas mostraron un incremento de hasta el 22% en el último año.

“Por lo anterior, la Sala Especial declaró el nivel de cumplimiento bajo, pues si bien se reportaron medidas conducentes por parte de la autoridad obligada, aquellas no acreditan resultados que permitan evidenciar que se va a superar la problemática identificadas en el Auto 584 de 2022 y la Sentencia T-760 de 2008″, indicó la Sala.