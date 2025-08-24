Encontraron muerto a hombre con presuntos signos de tortura en zona aledaña a Ciénaga de la Virgen

Cartagena

Habitantes de una zona conocida como Las Maravillas en el sector Central del barrio Olaya Herrera, sur de Cartagena, hallaron un cadáver en medio de la maleza y los manglares aledaños a la Ciénaga de la Virgen.

De acuerdo con las versiones preliminares entregadas por los jóvenes y otros vecinos, el cuerpo sin vida tenía múltiples impactos de arma de fuego en su cabeza y presentaba aparentes signos de tortura.

La víctima sería un hombre entre los 20 y 30 años, quien, al parecer, tenía cuerdas atadas en las muñecas de sus manos. Tras recibir el llamado de alerta de la comunidad, las autoridades llegaron al sitio para realizar la inspección técnica y posterior traslado del cadáver a la morgue de Medicina Legal, donde fue ingresado sin identificar.

Se conoció que el occiso vestía un suéter manga larga de color blanco con negro y un pantalón negro. Moradores del sector aseguran que la víctima fatal no residía en esa zona, por lo que todavía no se ha revelado su identidad plena.