Hallaron feto en un canal de Parque Heredia, sur de Cartagena: esto se sabe

Cartagena

Un feto entre siete y ocho meses de gestación fue hallado en las últimas horas en un canal de aguas residuales del sector de Parque Heredia, sur de Cartagena.

Se conoció que algunas personas que pasaban por el lugar se percataron que algo extraño estaba envuelto en una sábana que flotaba en el cuerpo de agua. De inmediato, los ciudadanos procedieron a revisarlo y evidenciaron que se trataba de un feto.

Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana y el CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar los actos urgentes. Presuntamente, el pequeño cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Por medio de la revisión de algunas cámaras de seguridad del sector, las autoridades esperan dar con la persona que arrojó el feto al canal.