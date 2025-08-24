Ecuador incauta material explosivo que pretendía ser utilizado en ataques terroristas en Colombia

La policía ecuatoriana incautó material explosivo el cual era transportado desde la frontera con Perú, para realizar actos terroristas en Colombia.

De acuerdo con la información de las autoridades del vecino país, se trata del decomiso de 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.

Este cargamento, según explican, era transportado en un camión que salió de la provincia costera de El Oro, en el suroeste y limítrofe con Perú, hacia la andina de Carchi, zona fronteriza con Colombia, donde se realizó la operación.

Esta noticia surge en medio los atentados recientes que se registraron el pasado jueves en Colombia, en donde un un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada de ese país, dejando seis civiles fallecidos y más de 60 personas heridas.

Ese mismo día, un helicóptero policial fue derribado al ser atacado con un dron y rifles en el departamento de Antioquia, provocando la muerte de 13 agentes y heridas a otros.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.