El colombiano David Alonso ganó su primera carrera en Moto2: Así fue su triunfo en el GP de Hungría

David Alonso celebra el trofeo del GP de Hungría / Getty Images / Gold & Goose Photography

David Alonso consiguió su primera victoria en Moto2. El piloto colombiano se impuso en el Gran Premio de Hungría en el Balaton Park para así alzarse con el anhelado triunfo, luego de partir desde la octava casilla, remontar y levanatar el trofeo.

El triunfo en la cateogría era lo más esperado para el actual campeón de Moto3, pero le venía siendo esquiva la victoria. Sin embargo, la estrategia del Team Aspar, y su manera de correr sobrepasando a sus rivales, le cumplió el deseo que tanto estaba buscando.

🏆🇨🇴 ¡Primera victoria de un piloto colombiano en #Moto2!



¡Grande, David Alonso, INMENSO!!! pic.twitter.com/5mhCSbG2na — Aspar Team (@AsparTeam) August 24, 2025

Los aspirantes al título, Manuel González, líder del Mundial de Moto2, Aaron Canet, y el brasilño Diogo Moreira, quien tenía la pole position, se vieron superados por el podería combativo del colombiano.

Faltando tres vueltas para el final de la carrera, David Alonso, de 19 años, se lanzó al ataque y superó a Manuel González, para posteriormente controlar su posición sacándole ventaja a los perseguidores y sentenciar su triunfo en Hungría, luego de varias carreras en las que se le hizo esquiva una remontada de tal magnitud.

La clasificaión no fue lo que Alonso esparaba. Si bien en las prácticas libres quedó en el tercer puesto, en la lucha por la pole no pudo mejorar el tiempo y terminó saliendo desde la octava posición. El mismo Alonso reconoció que, si bien había buenas sensaciones, algún fallo y el hecho de encontrarse gente en la pista, le impidió haceruna vuelta limpia.

¿Cómo quedó Alonso en el Mundial de Moto2?

Si bien se trata de su primera victoria, no deja de ser importante para así dar un golpe de autoridad en la categoría. El mejor puesto alcanzado hasta el momento era el tercero, logrado en el GP de Gran Bretaña.

Alonso pasó de la casilla 17 a la 14 en el Mundial de Moto2 luego del triunfo en Hungría. Alcanzó los 68 puntos en la tabla y comenzará a soñar con más victorias para mejorar su posición. El líder sigue siendo el español Manuel González con 204 unidades.

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso?

Alonso estrenará su triunfo en el Gran Premio de Cataluña, el cual tendrá lugar el domingo 7 de septiembre en el Circuito de Barcelona.