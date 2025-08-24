Corrupción UNGRD: Corte Suprema citó a Sneyder Pinilla a declarar contra Martha Peralta y Julio Chagüi

La Corte Suprema de Justicia citó a Sneyder Pinilla a rendir testimonio contra los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta Epieyú, salpicados en el entramado de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La diligencia será este lunes 25 de agosto a las 9:00 a.m. en el despacho de la magistrada Cristina Lombana.

Según la Fiscalía, Martha Peralta Epieyú, junto con los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, se interesaron indebidamente en un contrato por $2.170 millones para contratar maquinaria para la recuperación de Riohacha, La Guajira. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2023.

“El interés se exteriorizó de la siguiente manera. El 19 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, usted, señor Olmedo López, se reunió con la Senadora Martha Peralta Epiayú y los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi de Inversiones IRL SAS, propietarios de maquinaria amarilla, quienes registraron su ingreso a la unidad como provenientes del Senado”, dijo la fiscal.

El mismo señalamiento pesa contra el congresista por Córdoba, Julio Elías Chagüi Flórez, por participar presuntamente del direccionamiento de contratos de la UNGRD en el municipio de Sahagún.

Entre las pruebas más relevantes están conversaciones de WhatsApp entre Chagüi y Sneyder Pinilla, donde se detallan aspectos de un proyecto en valorado en 28.000 millones de pesos. En estos mensajes también se menciona al exministro Luis Fernando Velasco.

El llamado del alto tribuna se da luego de que Sneyder Pinilla se convirtiera en testigo formal de la Fiscalía, tras la aprobación de un principio de oportunidad.