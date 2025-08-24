Cárcel para guardia del INPEC que abusó y embarazó a una reclusa en la cárcel El Pedregal de Medellín

Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, son los dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que fueron capturados por presuntamente abusar sexualmente de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado en la cárcel de El Pedregal, en Medellín.

La Fiscalía les imputó a los funcionario penitenciarios los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, por los hechos ocurridos en la madrugada del 29 de agosto de 2024.

“Un del Inpec ingresó a la celda No. 15 de la UTE (Unidad de Tratamiento Especial) en la que permanecía privada de la libertad, la intimidó, maltrató física y verbalmente, para luego someterla sexualmente en medio de amenazas (...) este hecho se repitió en la madruga del 5 de septiembre cuando otro guarda repitió las agresiones en su contra. Posteriormente, soportó intimidaciones que buscaban callarla y evitar que reportara lo sucedido”, así lo denunció la interna ante el ente acusador.

Cárcel El Pedregal Ampliar

Como resultado de los abusos que sufrió, la mujer quedó embarazada y dio a luz recientemente en un centro asistencial, mientras se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a donde fue trasladada luego de se conocieran los hechos.

Un juez envió a prisión a Diego Castaño Sánchez, quien de acuerdo con pruebas de ADN realizadas, dejó en estado de embarazo a la víctima; mientras que Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación.