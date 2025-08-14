Capturan a guardianes del INPEC implicados en el abuso sexual de una reclusa en la cárcel El Pedregal

Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, son los dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que fueron capturados por presuntamente abusar sexualmente de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado en la cárcel de El Pedregal, en Medellín.

Los funcionario penitenciarios tendrán que responder por varios delitos, entre ellos, acceso carnal violento por los hechos ocurridos a mediados del 2024.

Agentes de la Dijín de la Policía Nacional los detuvieron en las cárceles de Puerto Triunfo, Antioquia y en La Dorada, Caldas.

Cabe anotar que, como resultado de los abusos que sufrió, la mujer quedó embarazada y dio a luz recientemente en un centro asistencial, mientras se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a donde fue trasladada luego de se conocieran los hechos.

La Fiscalía y Procuraduría han venido investigando el caso y han advertido que de confirmarse el abuso sexual “constituirían graves violaciones a los derechos humanos y representaría actos de violencia basada en género, de personas bajo la custodia del Estado”.