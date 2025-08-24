Atacan policías con piedras y botellas durante el Hip- Hop al parque en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que vendedores informales de licor intentaron ingresar forzosamente al Hip Hop al Parque en horas de la tarde durante el segundo día del festival, el domingo 24 de agosto.

Estos hechos ocasionaron caos y desembocaron en agresiones a varios uniformados. Dos tanquetas del Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvieron que hacer presencia en los alrededor del parque Simón Bolívar para restablecer el orden en la entrada principal al evento.

#BOGOTÁ | Vendedores informales de licor rompieron algunas vallas puestas en la acera norte de la calle 63 para ingresar forzosamente al Hip Hop al Parque.



Algunos asistentes al festival que se encontraban en el Simón Bolivar se acercaron a agredir a la Policía. Como resultado,… pic.twitter.com/SG8H8Yalva — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 24, 2025

De acuerdo con las autoridades, ante la intervención de la Policía para evitar que vendedores informales ingresaran al parque derribando las vallas ubicadas en la acera norte de la calle 63, algunos asistentes que se encontraban dentro del lugar agredieron a varios uniformados con piedras y botellas.

De tal forma, el equipo de Diálogo Social realizó un cordón de seguridad para movilizar a los auxiliares heridos a los puntos asistenciales más cercanos. Mientras que personal del Grupo de Uniformados de Fuerzas Disponible, junto al UNDMO, se acercaron al lugar de los hechos “de forma persuasiva” para retomar el control del evento.

La Policía reporta la detención de algunas de las personas que intentaron filtrarse al Hip Hop al Parque y de otros individuos que habrían agredido a los uniformados.

Siga leyendo: Hip Hop al Parque 2025: 24 artistas celebran la unión de generaciones en Bogotá

El evento transcurre con normalidad, tras las acciones adelantadas por las autoridades, que tuvieron que aumentar el número de policías presentes en las inmediaciones del parque Simón Bolívar, para garantizar la seguridad en el desarrollo del festival.