Hip Hop Al Parque: más de 70 médicos y enfermeros acompañarán el evento

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó el equipo de ayuda asistencial que estará presente en el desarrollo del Hip Hop Al Parque 2025. El evento tendrá el acompañamiento de un prestador de servicios de salud que dispone de unos 70 médicos y enfermeros para atender cualquier situación de urgencia y emergencia.

La Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, en articulación con las entidades del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público (SUGA) son los organismos encargados de adelantar estas acciones para garantizar la seguridad sanitaria durante este evento.

El Hip Hop Al Parque tendrá lugar este fin de semana, del 23 al 24 de agosto, en el Parque Simón Bolívar, y está encabezado por artistas como Ana Tijoux, The Beatnuts o Granuja, en la edición número 27 de este evento, que se enmarca en la iniciativa de festivales Al Parque, organizados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de la capital.

Un equipo completo de salud, conformado por unos 70 profesionales, acompañarán el Hip Hop Al Parque 2025

Dentro de los recursos sanitarios habilitados para garantizar la seguridad de los asistentes al Hip Hop Al Parque en Bogotá, el prestador de servicios de salud dispondrá:

Dos coordinadores generales.

Dos médicos especialistas en situaciones de urgencia o emergencia .

en situaciones de o . Cuatro médicos generales .

. 64 técnicos auxiliares de enfermería.

Por otro lado, el equipo de salud contendrá cuatro Módulos de Estabilización y Clasificación de Pacientes con seis ambulancias: cinco de media complejidad (TAM) y una de baja complejidad (TAB). Estos vehículos estarán ubicados permanentemente en el parque.

En adición, la Secretaría de Salud supervisará en tiempo real que se haga cumplimiento del Plan de Salud y Primeros Auxilios en el evento.

Mientras que el coordinador del prestador de salud y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) asegurarán la atención oportuna ante cualquier incidente y la gestión de los traslados a los centros asistenciales, si es requerido. El Puesto de Mando Unificado (PMU) y los organizadores del evento participarán en este seguimiento.