¿Qué tan saludable es el pan integral? Nutricionista explica

El pan es uno de los alimentos de más consumo alrededor de mundo, esto se debe a que se ha convertido en un elemento fundamental a la hora del desayuno, incluso varios nutricionistas lo recomiendan en las dietas.

Sin embargo, con el tiempo han aparecido en el mercado diferentes tipos de pan, y partiendo de ellos, se han dicho varios mitos, donde es bastante relevante los efectos negativos que pueden aparecer si su consumo es excesivo.

Uno de los tipos de pan más controversiales es el pan integral, esto se debe a que, algunos señalan que es perjudicial debido a su contenido calórico y de carbohidratos, pero qué tan cierto es esto, aquí le contamos.

Le puede interesar: El impacto del pan en el metabolismo cuando se consume a diario en el desayuno: esto dicen expertos

¿Qué tan saludable es el pan integral?

La nutricionista integrativa, Sandra Moñino, quien es bastante popular en sus redes sociales por hablar sobre inflamación en el cuerpo, ha resaltado, en varias ocasiones, que “no por ser un pan integral tiene que ser saludable”.

Explica que, los factores como el tipo de harina y el proceso de fermentación, influyen bastante, puesto que, varias empresas productoras de este tipo de pan, utilizan harinas refinadas mezcladas con pequeña proporción de harina integral, ya que, al unirlas le dan al pan un color más oscuro, perdiendo totalmente el valor nutricional.

Le puede interesar: Pan colombiano es elegido entre los 10 mejores del mundo: es muy popular y el favorito de muchos

No obstante, resalta que, este es un pan saludable si en su momento la persona que lo consume tiene dos criterios importantes, el primero es que, a la hora de comprar el pan, debe asegurarse que el primer ingrediente sea harina integral y el segundo, es que su proceso de fermentación sea tradicional, de lo contrario no cuidará su nutrición, porque estaría consumiendo alto contenido calórico y de carbohidratos

De acuerdo, con la plataforma Fitia, la tabla nutricional de un pan integral debe estar bajo en sodio, bajo en sal, bajo en grasas saturadas y fuente de fibra, por lo que un pan de una porción de 6g debe estar con los siguientes componentes.

188 calorías

7.8 g proteínas

33.6 g carbohidratos

2.6 g grasas

Le puede interesar: Famosa panadería no aguantó la crisis, se declaró en quiebra y se vio obligada a cerrar sus tiendas

¿Qué pasa si como pan integral todos los días?

De acuerdo con la guía de alimentación de Eat This, Not That, enfocada en salud y bienestar, el pan integral ayuda a reducir los antojos producidos por la ansiedad de comer, sin embargo, su consumo excesivo tampoco es recomendable debido a sus carbohidratos que pueden llegar a influir en el peso de una persona.

Por otro lado, los expertos de Healthline resaltan que, si se mantiene una dieta o un consumo adecuado, guiado por un nutricionista, que tenga información sobre la alimentación personal, este pan puede formar parte de una dieta saludable, ya que puede reducir el riego de enfermedades crónicas.

Asimismo, se dice que las bacterias del intestino se alimentan de fibra soluble, la cual se puede encontrar dentro del pan integral.

Le puede interesar: Esta es la ciudad que hace el mejor PAN de Colombia: el pandebono es muy apetecido