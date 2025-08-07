Pan colombiano es elegido entre los 10 mejores del mundo: es muy popular y el favorito de muchos

El pan es un alimento muy popular en Colombia, ya que sirve como complemento en el desayuno o también para disfrutar un pequeño refrigerio durante el día. Además, es habitual encontrarlo en diferentes tamaños y presentaciones.

Este producto también es del agrado de muchos colombianos por el hecho de que se le pueden agregar ingredientes como frutas, bocadillo o queso para darle un sabor especial a cada tipo. Eso sin mencionar la suavidad de su textura al momento de ser degustado por cada persona.

Si bien en Colombia existe una amplia variedad de panes, hay uno que fue reconocido entre los 10 mejores del mundo por parte de la guía Taste Atlas: este es el pan de bono.

¿Por qué fue reconocido el pan de bono?

El pan de bono entró en el sexto lugar del ranking global publicado por Taste Atlas, la cual destacó su dulce sabor gracias a la harina de maíz que se le añade a pesar de que sigue la receta de otros panes sudamericanos.

“Algunos afirman que el nombre ‘pan de bono’ proviene de un panadero italiano de Cali que solía gritar“pane del buono” (buen pan). Mientras que otros dicen que proviene de un lugar llamado Hacienda El Bono, donde se elaboró originalmente“, destacó la guía.

Por otra parte, Taste Atlas recomienda consumirlo recién salido del horno en compañía de una buena taza de chocolate caliente.

El pan de bono también es el mejor pan de Sudamérica

Y es el que el pan de bono también figura como el mejor pan de Sudamérica. De acuerdo al listado publicado por Taste Atlas, superó al Pao de Queijo de Brasil, al Yaniqueque de República Dominicana y a la Marraqueta de Chile, los cuales figuraron en los lugares 10, 15 y 19, respectivamente.

Por otra parte, este producto no es el único de Colombia que se ubica entre los 100 mejores panes del mundo, pues el ranking también incluye la almojábana (puesto 32), el pan de queso (puesto 46) y el pan de yuca (puesto 48)

¿Cuál es el mejor pan del mundo?

El primer lugar del ranking publicado por Taste Atlas le corresponde a Naan de Mantequilla y Ajo, procedente de la India, Este se elabora a partir de levadura química, sal, azúcar y dahí. Este último, es una especie de yogur muy tradicional en este país.

“Se recomienda servir naan con mantequilla y ajo con una variedad de platos indios, como curry, pollo con mantequilla, dal makhani, malai kofta o shahi paneer“, señala la agencia.

El podio de este listado lo completan otros dos panes hindúes: Parotta y Kulcha de Amritsari, los cuales figuran en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Un puesto más abajo se encuentra el Çarşamba pidesi de Turquía, seguido por el Roti canai, procedente de Malasia.

Lista de los 10 mejores panes del mundo, según Taste Atlas