La chef Martha Bajaire y las delicias de la comida árabe en Ibagué

Ibagué

El apellido Bajaire en Ibagué se relaciona con la salud visual, la arquitectura, el diseño y sobre todo en la gastronomía. Memorable era la pizzería ubicada en el Parque de Bolívar que durante años fue el escenario de gratos momentos familiares y con amigos. Para disfrutar de una buena pasta o pizza con sabores incomparables era el lugar ideal en el corazón de la capital del Tolima.

Martha Bajaire heredó esa vena gastronómica. Años atrás incursionó en la comida rápida siendo pionera en la ciudad en este tipo de alimentos luego decidió profundizar en sus raíces familiares y abrir un establecimiento de comida árabe con el recordado Aldunia. Consideró que esos platos que preparaba en casa estuvieran al alcance de todos.

Durante años esta chef ibaguereña ha perseverado para los que los ibaguereños conozcan y aprendan de la comida árabe. Hoy cuenta con un acogedor espacio en su casa en el tradicional barrio la Pola, calle 5 con carrera quinta, donde bajo el nombre de Líbano el comensal puede encontrar variadas opciones de esta comida que representa una milenaria cultura.

En Caracol Radio dialogamos con Martha Bajaire y nos contó detalles sobre la comida árabe, su preparación, los platos más emblemáticos y ante todo cómo disfrutar un buen momento con amigos y familiares sin salir de Ibagué.

A través de sus redes sociales Líbano by Martha Bajaire podrá conocer un poco más de las preparaciones de esta chef tolimense con una amplia trayectoria en la ciudad.

Escuche la entrevista completa en el link que aparece en la fotografía.