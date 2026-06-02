Un error humano habría ocasionado accidente en el parque de atracciones Los Valentinos en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Miguel Vargas, director de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, entregó detalles de la visita de inspección que se realizó al parque Los Valentinos luego de un accidente que se registró en una de las atracciones del parque de diversiones.

El incidente que dejó algunas personas lesionadas se presentó en la atracción conocida como ‘sillas voladoras’, allí los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio verificaron su correcto funcionamiento.

El incidente que se presentó el domingo 31 de mayo en horas de la tarde se habría presentado por un error humano indicaron los funcionarios de la administración municipal.

“Realizamos un recorrido y verificamos las condiciones mecánicas y automáticas de las máquinas y de los equipos que operaban. La hipótesis es que el evento ocurrió debido a un error humano”, aseguró Miguel Vargas, director de Gestión del Riesgo.

Además, indicó que “Del mismo modo, se inspeccionaron los cilindros, cabina de mando, gatos hidráulicos, sistema de monitoreo y seguridad, cadenas, sillas, entre otros aspectos”.

Dato: Según las autoridades, las directivas del parque atendió a las personas lesionadas y están brindando un acompañamiento constante en la recuperación.

Finalmente, Miguel Vargas, director de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, entregó un parte de tranquilidad debido a que la atracción está funcionando en óptimas condiciones.