Policía capturó a joven requerido por circular azul de Interpol en Rovira, Tolima

Tolima

La Policía Nacional en el Tolima, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía de Rovira, capturó en las últimas horas a un joven de 27 años identificado inicialmente como “Juan”, sobre quien pesaba un requerimiento de Interpol por el delito de homicidio.

Los hechos se presentaron cuando los uniformados adelantaban planes de registro, control e identificación de personas sobre la carrera 5 con calle 15, en el barrio Miraflores del municipio de Rovira.

“Al momento de verificar sus antecedentes en los sistemas de información de la Policía Nacional, se evidenció que el ciudadano era requerido mediante Circular Azul de Interpol y orden judicial emanada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira por el delito de homicidio”, contó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 11 Especializada de la Unidad de Vida de Ibagué para responder por el delito que se le atribuye.

“Esta captura es el resultado de una investigación adelantada por las autoridades, relacionada con hechos ocurridos el 12 de marzo de 2025 en la vereda El Palo, zona rural del municipio de Rovira, donde dos ciudadanos fueron atacados con arma de fuego. Como consecuencia de este hecho, una de las víctimas falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas sufridas”, relató el oficial.

Avanzan las audiencias de legalización de captura del joven de 27 años, en las cuales un juez de control de garantías deberá decidir si le impone medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.