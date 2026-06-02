¿Lo que viene para la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella en el Tolima?

Tolima

Caracol Radio consultó a integrantes de las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván cepeda sobre lo que dejó la primera vuelta presidencial y lo que viene para la segunda vuelta el próximo 21 de junio en el Tolima.

Recordemos que Abelardo de la Espriella ganó en 38 de los 47 municipios del Tolima, mientras que Iván Cepeda ganó en los municipios de Coyaima, Natagaima, Icononzo, Coello, Ambalema, Lérida, Líbano, Armero y Honda.

En el Tolima Abelardo de La Espriella obtuvo 315.181 votos que corresponden al 46,88%, mientras que Iván Cepeda logró 235.730 correspondiente al 35,06% y Paloma Valencia 70.911 votos que corresponde a 10,54%.

En diálogo con Caracol Radio Leandro Vera, integrante de los cuadros directivos de la campaña de Abelardo de la Espriella, aseguró que la ciudadanía actuó de forma libre en el proceso electoral del pasado domingo 31 de mayo.

“El voto a presidencia, es un voto de fervor, que busca definir el futuro del país, hicimos un trabajo que realizó el comité directivo de la campaña en cada uno de los municipios, sobre todo a los empresarios, pero en general a todos por los más de 315 mil votos, seguiremos trabajando para obtener la victoria el 21 de junio”, dijo Leandro Vera.

Por otra parte, respondió sobre las diferencias que existieron en medio de la campaña entre los seguidores de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella “Entendemos que siempre habrá puntos de encuentro y unión, el tono de la conversación se puede ver hostil cuando se ve desde la barrera, está bienvenidos a esta campaña”.

Por su parte, el concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, integrante de la campaña de Iván Cepeda manifestó que las cifras obtenidas el pasado domingo permiten pensar en qué se va a remontar para lograr el triunfo en segunda vuelta.

“Cuando sumamos los resultados de hace 4 años de las campañas de Fico y de Rodolfo sumaron el 52% del total de la votación en primera vuelta y este año sumando los votos de Paloma y de la campaña de Abelardo suman 51% es decir que disminuye un 1%. La campaña de Gustavo Petro tuvo un 41%, lo que demuestra que será una segunda vuelta muy reñida y vamos a ganar”, destacó Zambrano.

Además, aseguró que ahora lo que viene es salir a las calles a concientizar a las personas de porque es peligroso que Abelardo de la Espriella llegue a la Presidencia a gobernar el país.