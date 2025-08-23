Expresidente Álvaro Uribe rinde homenaje a Miguel Uribe Turbay en el parque el golfito de Bogotá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez encabezó este sábado 23 de agosto un homenaje a Miguel Uribe Turbay, político y exconcejal de Bogotá asesinado el pasado 11 de agosto del 2025. El acto se realizó en el parque El Golfito que hace parte del Barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

Uribe destacó la trayectoria de Miguel Uribe Turbay, a quien describió como una persona líder : “Que en este lugar se simbolice una llama eterna como el amor eterno de Miguel por Colombia, que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz” expresó.

Uribe destacó la trayectoria de Miguel Uribe Turbay, a quien describió como una persona líder : "Que en este lugar se simbolice una llama eterna como el amor eterno de Miguel por Colombia, que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz" expresó.

En un breve discurso, el expresidente Álvaro Uribe también enfatizó en la necesidad de reforzar la seguridad del país.

“Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática“, añadió.

Al evento también asistieron los precandidatos presidenciales y senadores Andrés Guerra, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la llegada de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, a la contienda por la presidencia en el partido: “Era su deseo y es un deseo que tenemos que respetar”

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la llegada de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, a la contienda por la presidencia en el partido: "Era su deseo y es un deseo que tenemos que respetar"

De igual modo, la senadora Paloma Valencia señaló que ahora “recorreremos el país para seguir construyendo propuestas y soluciones a los problemas de los colombianos”.

De igual modo, la senadora Paloma Valencia señaló que ahora "recorreremos el país para seguir construyendo propuestas y soluciones a los problemas de los colombianos".

De igual modo el senador Andrés Guerra enfatizó en que para ganar las elecciones de 2026, deberán pensar en futuras coaliciones.

“Hoy ningún partido en Colombia gana solo, ni Petro gana solo, nosotros tenemos que tener la dimensión, la capacidad de entender que hoy somos 5 precandidatos y que en los próximos meses será uno solo. Ese candidato ya tendrá que tener la dimensión de ir a unificar y buscar coaliciones”.