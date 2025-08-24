Clasificación general de Vuelta España: Así quedaron Egan Bernal y demás colombianos tras la etapa 2

Terminó la etapa 2 de la Vuelta España, la cual dejó al danés Jonas Vingegaard como el ganador de la fracción. La jornada contó con 159.5 kilómetros en suelo italiano, entre Alba y Limone Piemonte, tramo que finalizó con un puerto de segunda categoría.

Gran parte de la fracción fue llana, pero faltando casi 30 kilómetros para la meta, inició el ascenso al premio de montaña, que hizo mover las posiciones y dejó perfilados a los que iban a disputar el triunfo. Vingegaard, que sufrió raspones tras una caída masiva a falta de 26 kilómetros, fue el ganador y se puso por primera vez la camiseta de líder de la carrera.

Así quedó la general luego de la etapa 1

¿Cómo le fue a los colombianos en la etapa 2?

El mejor colombiano del día fue Egan Bernal, quien aseguró que no tenía pensado disputar la etapa. No obstante, la victoria no estuvo lejana, pues en los últimos metros respondió al ataque de Vingegaard junto con Giulio Ciccone y el francés David Gaudu, para llegar en el cuarto lugar.

Por su parte, Harold Tejada cruzó la meta en al casilla en el grupo que llegó a dos segundos de los primeros cuatro, así com Santiago Buitrago, que finalizó en el puesto 21 con la misma diferencia.

Esteban Chaves terminó en el puesto 51 a 49 segundos, Juan Guillermo Martínez en el puesto 58 a 1 minuto 10 segundos. En ese mismo grupo llegó Sergio Higuita. Finalmente, Brandon Rivera concluyó en el puesto 81 a 1 minuto y 36 segundos.

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Jonas Vingegaard Visma 3:47:14 2 Giulio Ciccone Lidl-Treck m.t. 3 David Gaudu Groupama m.t. 4 Egan Bernal Ineos m.t. 16 Harold Tejada Astana +2″ 21 Santiago Buitrago Bahrein +2″ 51 Esteban Chaves EF Education +49″ 58 Juan Martínez Picnic PostNL +1′10″ 71 Sergio Higuita Astana +1′10″ 81 Brandon Rivera Astana +1′36″

¿Cuál fue la última vez que un colombiano ganó una etapa en la Vuelta a España?

En la general, Vingegaard, el máximo aspirante al título, tomó posesión del liderato. Por su parte, los colombianos tuvieron un repunte importante, sobre todo Egen Bernal y Santiago Buitrago, quienes ascendieron y se metieron en el top 10.

Del mismo modo, Harold Tejada no está muy distante, pues se encuentra en la casilla 24 a solo 12 segundos de Vingegaard. Esteban Chaves está a 59 segundos del primer puesto.

Clasificación general tras la etapa 2

Ciclista Equipo Diferencia 1 Jonas Vingegaard Visma 7:56:16 2 Giulio Ciccone Lidl-Treck +4″ 3 David Gaudu Groupama +6″ 4 Egan Bernal Ineos +10″ 7 Santiago Buitrago Bahrein +12″ 24 Harold Tejada Astana +12 49 Esteban Chavez EF Education +59″ 61 Juan Martínez Picnic PostNL +1′20″ 68 Sergio Higuita Astana +1′20″ 81 Brandon Rivera Ineos +1′46″

¿Cómo se correrá la tercera etapa de la Vuelta España?

Tendrá lugar este lunes 25 de agosto y será la última en territorio italiano. Se disputará entre San Maurizio Canavese y Ceres, con un recorrido de 134.6 kilómetros y un puerto de segunda categoría a 66 kilómetros del inicio.