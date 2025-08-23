Capturaron a alias ‘Daniela’, presunta integrante del Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Cartagena

Tropas del Batallón de Infantería N.º4 General Antonio Nariño de la Brigada 19, Policía Nacional y Armada capturaron a alias ‘Daniela’, presunta miembro del Clan del Golfo.

Esta importante acción tuvo lugar en el corregimiento de Cantera, jurisdicción del municipio de Hatillo de Loba, sur de Bolívar, y debilita la estructura logística y criminal de este grupo en la región.

Alias ‘Daniela’ es señalada de hacer parte de la subestructura Edwin José Sierra Regino. Según la Policía, tiene una trayectoria criminal de aproximadamente 5 años dentro del Clan del Golfo, era responsable de dinamizar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros en la zona. Su captura debilita de forma considerable la estructura de esta organización criminal, que veía en ella un punto clave para sus operaciones ilícitas.

“Esta captura es un resultado directo del trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, y demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de la comunidad de Las Lobas”, afirmó el Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, Comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

La captura de alias ‘Daniela’ no solo representa un golpe a las finanzas del Clan del Golfo, sino que también genera un ambiente de mayor confianza y seguridad para los habitantes de la región de Las Lobas, quienes eran víctimas constantes de las extorsiones. Además, se espera que esta acción tenga un impacto positivo en la economía local, al reducir la presión extorsiva sobre los sectores productivos.