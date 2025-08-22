¡No más violencia, Colombia unida! mensaje del gobernador del Quindío por ola de violencia

Armenia

Ante los atentados terroristas ocurridos en las últimas horas en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia que ha dejado 18 personas muertas, el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis rechazo con absoluta firmeza los actos de barbarie que han enlutado al país.

El mandatario señaló “A las familias y a las autoridades que enfrentan esta tragedia, les envío un abrazo de solidaridad y fuerza. En estos momentos oscuros, solo la unión de todos los colombianos, con instituciones fuertes y un pueblo solidario, podrá vencer a estos enemigos de la paz”

El gobernador y la condena a los atentados

A raíz de la situación del orden público en el Valle y en Antioquia, hoy como gobernador del Quindío quiero expresar una profunda tristeza y condena por los actos terroristas que han golpeado a nuestros hermanos del Valle del Cauca y de Antioquia. Lo ocurrido en Cali y en Amalfi es una tragedia que nos duele a todos. 18 vidas perdidas y un número grande de heridos.

Hoy quiero enviar un mensaje directo a las familias de las víctimas y a las autoridades. En el Quindío los acompañamos de corazón, nuestro abrazo es sincero y nuestra solidaridad es total. Cuenten con nosotros. Solo unidos como sociedad y como instituciones podremos vencer a los enemigos de la paz.

Que este dolor se convierta en la fuerza para seguir construyendo un país en paz, un país más justo donde estamos en Colombia.

Y agregó el gobernador “Ruego al cielo por las víctimas y reafirmo mi compromiso de corazón: siempre apostaré por la paz de nuestra tierra. ¡No más violencia! Colombia Unida”