¿Qué piden familiares del motociclista atropellado por un vehículo particular en vías del Quindío?

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Melissa Salazar, la hermana de John Salazar, una de los motociclistas que resultó gravemente lesionado en el accidente del pasado domingo 17 de agosto en el sector de Chagualá en la vía que comunica a Calarcá con Salento y Circasia en el Quindío cuando un vehículo particular de placas IIR 429 de Manizales arrolla a los motociclistas harlistas y terminan gravemente lesionados.

¿Cómo está su hermano y la esposa que resultaron gravemente lesionados

John y Catherine en este momento se encuentran en un estado crítico, han ido evolucionando lentamente. Como ustedes saben, el golpe fue muy fuerte. En sí es un milagro que ellos estén con vida y es un milagro la forma en la que están luchando.

Y agregó en su relato “mi hermano tiene fractura de fémur, fractura en ambos lados en las costillas. Estamos pendientes de una operación en este momento de tórax. También tiene una afección pulmonar. Ahí le pusieron un tubito para sacarle un airecito que tenía en el pulmón. En este momento estamos pues muy pendiente de todos sus procedimientos médicos, pero como les digo, estamos está en un estado crítico.

Catherine Restrepo también está en un estado crítico, pero ha progresado como con mayor velocidad. A ella le pusieron el martes un soporte de pelvis, digamos que esa era su cirugía más urgente y más delicada, porque la cadera es una zona muy delicada del cuerpo.

Para nosotros es lo más importante, toda nuestra familia está acá en Armenia, nosotros somos de Medellín y nos vinimos acá y pusimos en pausa nuestra vida nuestras vidas para concentrarnos solamente en el proceso de recuperación de ellos.

Ellos pertenecen a un club de harlistas, ¿verdad?

Foto: Cortesía redes sociales Ampliar

Sí, sí, mi hermano lleva más de 5 años siendo harlista, ha viajado por toda Colombia, ha conocido como nadie las carreteras de este país, también ha tenido la oportunidad de viajar en su Harley a Estados Unidos. Él ha hecho viajes, eso es un modo de vida, Él lo que más ama en la vida es rodar. Entonces, sí, él hace parte de un club de harlistas de Medellín, pero se une con todos los harlistas de Colombia. Ha conocido gente de todo el mundo gracias a la Hermandad Harlista.

¿Qué sabe del caso, del conductor y demás?

Nosotros en este momento estamos también concentrando nuestras pues nuestras energías en el proceso, tenemos conocimiento que ya fue dejado en libertad, cosa que honestamente nos pone en un estado de decepción porque no queremos que el estado nos falle, porque es un peligro al volante, él no ha asumido su responsabilidad.

Melissa Salazar: Tuvimos conocimiento de que quiso alterar algunas pruebas, lo cual va a ser imposible, pues dado a la visibilidad que ha tenido el caso de mi hermano y de Catherine. Y bueno, en este momento sabemos que el carro en el que iba no era carro de su propiedad, que tampoco tenía un seguro a terceros.

Entonces, cómo no va a poder responder económicamente, esperamos que por lo menos sí tenga una sanción, porque como te digo, cuando una persona elige tomar el volante con estado de alicoramiento o de alguna otra sustancia es un peligro al volante, no solamente para su vida, sino para todas las personas con las que comparte vía.

Acá queremos que de verdad la justicia colombiana le ponga muchísima más atención a eso, porque esta es nuestra realidad todos los días, personas irresponsables que toman al volante y siguen su vida como si nada, después de poner la vida de todo el mundo con el que comparten vía en peligro.

¿Hay certeza de que el conductor del carro estaba con algún tipo de licor cuando estaba conduciendo?

Melissa Salazar responde “Sí, a él hicieron ese mismo día la prueba y salió con 1% de alcoholemia. El asunto es que la prueba que le hicieron ese día desde el tránsito de Calarcá no se la pudieron hacer con el alcoholímetro porque estaba descalibrado. Tuvieron que hacer una prueba física, entonces no tenemos tampoco completa certeza de que ese haya sido el grado de alicoramiento correcto.

Entonces, lo que te digo acá, hay unas irregularidades desde el comienzo y hay que ponerle mucha atención porque el tránsito de Calarcá, en una zona que es de alta accidentalidad no tiene los equipos como debe de tenerlos.

Video de cámara de seguridad

Los videos de cámaras de seguridad son claves para determinar la irresponsabilidad que es estar tomado o no estar tomado, adelantar en curva, o sea, adelantó a ciegas y se invadió el carril contrario, fue una brutalidad lo que él hizo porque ellos venían, en una caravana de más de 12 motos, Mi hermano y Catherine venían en la caravana en el puesto penúltimos, o sea, detrás de ellos venían otras dos personas, una pareja también de esposos y ellos lo vieron todo. Ellos venían a 60 km por hora, porque como te digo, venían en caravana. Esa era la velocidad de mi hermano, el que venía rápido era él y el que invadió el carril de contrario, fue él, una imprudencia completa e responsabilidad de este accidente fue de él.

¿Qué esperan ustedes de que este caso no vaya a quedar en la impunidad?

Nosotros no vamos a permitir que eso quede en la impunidad, por lo menos con todos nuestros medios y lo que podemos hacer con el sistema judicial y con todas las herramientas legales, vamos a intentar que este caso salga adelante y que haya una responsabilidad por parte de Juan José, porque eso no puede seguir pasando, no podemos volver esto paisaje de nuestra cotidianidad, que las personas sean irresponsables en la vía y se tomen vidas que no les pertenecen irresponsablemente.