Reportan hurto de más de 30 millones de pesos en la vía Aránzazu- Salamina

Manizales

En las últimas horas se registró un hurto en una vivienda ubicada en la vía Aránzazu- Salamina. Según información preliminar mediante engaños unos hombres lograron ingresar a una residencia donde robaron una suma superior a los 35 millones de pesos.

La coronel Liliana Jiménez, comandante de la Policía Caldas, le confirmó a Caracol Radio que a esta hora hay un plan candado para poder capturar a las personas que al parecer realizaron este hurto.

“Estamos investigando los hechos en terrero para determinar las causas de estos hechos”, dijo la coronel

Según las primeras informaciones los delincuentes habrían engañado al propietario del inmueble para ingresar a una vivienda, donde se registró el hurto.

El alcalde Sebastián Merchán Zuluaga, no quiso referirse al hecho, sin embargo, la policía sí confirmó que están adelantando todas las labores de búsqueda y de investigación para esclarecer los hechos.

A esta hora hay un plan candado en los municipios del norte del departamento de Caldas