Gremios de Barranquilla exigen “acciones contundentes del Gobierno” frente a seguridad en el país

Desde el Caribe colombiano siguen las reacciones por parte de los gremios de Barranquilla frente a los últimos atentados registrados en Colombia, como el ocurrido en Antioquia, que dejó a policías muertos, y el de Cali, donde también hubo víctimas mortales.

Uno de los que se pronunció fue Efraín Cepeda Tarud, presidente Ejecutivo de Intergremial Atlántico, quien sostuvo que la situación de inseguridad en el país está empeorando, con un resurgimiento del crimen que recuerda épocas pasadas.

Agregó que los gremios del Atlántico exigen una respuesta contundente del Gobierno nacional.

Revivir épocas violentas

“Una situación muy preocupante que nos lleva a momentos en los que en el país reinaba el crimen. Hoy otra vez estamos tristemente viviendo esta situación. Los gremios del departamento rechazamos de manera contundente este tipo de acciones de los grupos armados ilegales y por supuesto que exigimos una acción contundente y urgente por parte del Gobierno nacional”, dijo Cepeda.

“Esto necesita y requiere toda la atención de los ministerios, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del presidente de la República, que se apersone en esta situación porque lo que estamos viendo es que están escalando las situaciones de seguridad, situaciones que no vivíamos hace muchos años, hace más de 35, casi 40 años, y hoy tristemente a nuestros jóvenes les ha tocado vivir lo que hemos vivido en otras épocas, algo que se creía que era una página que habíamos pasado en nuestra historia”, agregó el líder gremial.

“No hay derecho a que suceda esto”

A su turno, el presidente de la Junta Ejecutiva de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, expresó una profunda preocupación por la creciente inseguridad en Colombia.

Asimismo, insistió en que la situación se agrava en un contexto preelectoral, generando incertidumbre.

“Estos dos hechos son la muestra de lo que está sucediendo. La ley falta por implementarse aquí realmente. No hay derecho a que suceda esto y que a nuestros soldados de la patria lo estén masacrando de esta forma. Yo creo que es hora que razonemos, pensemos, analicemos y realmente tomemos un rumbo distinto del que trae este Gobierno. No podemos compartir la visión de este Gobierno, definitivamente. Aquí no hay autoridad”, dijo.

Atentados en Antioquia y Cali

Un helicóptero de la Policía fue atacado con un dron, en la vereda Los Trozos, del municipio de Amalfi, dejando a al menos 11 miembros de la institución muertos, y 4 heridos.

Mientras que en Cali se registraron dos explosiones de origen desconocido, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez. La cifra de muertos en Cali asciende a 6 y 64 heridos.