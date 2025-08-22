Tras ataques en Cali y Amalfi: Asocapitales exige fortalecer inteligencia y seguridad en Colombia

Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó los atentados ocurridos en Cali y en Amalfi, Antioquia, que dejaron un saldo de al menos 14 personas muertas y más de 70 heridas.

En un comunicado, la asociación calificó los ataques como un golpe doloroso e inaceptable contra Colombia y aseguró que “las ciudades capitales no bajarán la guardia frente al terrorismo”

Asocapitales exigió al Gobierno Nacional reforzar de manera urgente las capacidades de inteligencia y seguridad, con el fin de anticipar y prevenir nuevas acciones violentas que amenacen a la ciudadanía.

La entidad también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y las instituciones afectadas, al tiempo que llamó a los colombianos a mantener la confianza en las instituciones y a rechazar cualquier intento de sembrar miedo en el país.

Además, la asociación advirtió que estos hechos no solo representan una amenaza directa contra la seguridad de las ciudades, sino también contra la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Estado, por lo que insistió en que la respuesta debe ser conjunta entre Gobierno nacional, autoridades locales y la sociedad civil para evitar que la violencia se siga imponiendo en el país.