El dólar en Venezuela volvió a subir: precio para HOY viernes 22 de agosto de 2025

El precio del dólar en Venezuela sigue repuntando tras el último reporte emitido por el Banco Central de Venezuela. Esta tendencia se ha mantenido durante el año 2025 debido a la alta demanda que tiene la divisa en territorio nacional.

Una de las razones que explican este incremento es la alta demanda que ha tenido el dólar en los últimos meses. Sin embargo, esto también tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente quienes son pensionados o trabajan en el sector público. Por ejemplo, un salario mínimo equivale a 130 bolívares mensuales, un precio que está fijado desde marzo de 2022.

En ese orden de ideas, un trabajador o un pensionado en Venezuela no llega a ganar un dólar en su sueldo básico, teniendo en cuenta el aumento que ha tenido en agosto. Por otra parte, este ingreso muchas veces resulta siendo insuficiente para atender sus necesidades básicas.

Al respecto, un estudio emitido por Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV) señala que un ciudadano promedio necesita como mínimo unos 100,74 dólares para que pueda suplir sus necesidades en alimentación, vestuario, vivienda, etc.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este viernes 22 de agosto de 2025

Según reporta el Banco Central de Venezuela, el dólar sufrió un nuevo aumento previo al fin de semana. Para este viernes 22 de agosto de 2025, se cotiza en unos 140,66000000 bolívares (una cifra que supera el valor de un salario mínimo). Esto supone un alza de algo más de 1 bolívar frente a la reportada de forma oficial el día anterior.

Por otra parte, las demás divisas en el país también aumentaron su valor para este viernes 22 de agosto. Estos son sus siguientes precios:

Euro: 163,35127120 bolívares

163,35127120 bolívares Yuan chino: 19,59680677 bolívares

19,59680677 bolívares Lira turca: 3,43631362 bolívares

3,43631362 bolívares Rublo ruso: 1,74546230 bolívares.

¿Qué otras tasas de cambio se manejan en Venezuela?

La cifra sobre el precio del dólar que entrega el Banco Central de Venezuela es la que se maneja de forma oficial. No obstante, existe otra denominada Bolívar Digital, la cual se implementó tras la tercera reconversión monetaria que aplicó el Gobierno. En este caso, si se obtiene un millón de bolívares soberanos, recibirá a cambio uno digital.

Asimismo, hay otra medición conocida como el dólar paralelo. Esta fue creada principalmente para satisfacer la demanda del dólar en el país en medio de la inflación que está atravesando el país. Esta se calcula con base en el valor de la divisa en el mercado informal, por lo que su tasa de cambio suele ser más alta en relación a la que entrega el Gobierno.

Cabe señalar que hay varias razones por las cuales el dólar puede aumentar o disminuir su valor. Algunas de ellas son: