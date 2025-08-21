Sudamericana: Partido Independiente-Universidad de Chile fue suspendido por violencia entre hinchas

Hinchas de Independiente en medio del juego ante Universidad de Chile, por Copa Sudamericana / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni

Hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile generaron fuertes disturbios durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron el club argentino y la policía, en los que resultaron 10 personas heridas de gravedad según informaron las autoridades locales tras los hechos de violencia que empañaron el espectáculo del fútbol.

Aficionados de ambos equipos protagonizaron imágenes brutales en las gradas del Estadio Libertadores de América, hogar de los Diablos Rojos en el sur de Buenos Aires, incluida la de un hincha aparentemente chileno que salta al vacío desde la tribuna tras verse acorralado por fanáticos adversarios.

El partido, que iba 1-1, fue suspendido temporalmente en el minuto 48 y luego cancelado por la Conmebol, que aseguró que el resultado final y las posibles sanciones contra los conjuntos serán determinados por su unidad disciplinaria. En la ida, los chilenos ganaron 1-0.

Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

El caos comenzó cuando los seguidores de la U arrojaron proyectiles como palos, botellas e incluso butacas a las tribunas inferior y lateral, donde había hinchas argentinos, constató un periodista de la AFP presente en el lugar. Los fanáticos australes lanzaron al menos una bomba de estruendo a un palco vecino y los aficionados de Independiente, en la grada lateral, respondieron devolviendo proyectiles.

¿Cuáles fueron los incidentes que se presentaron en la cancha de Independiente?

En medio del caos, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y despojaron de sus ropas a seguidores de la U. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos o bastones.

“Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría”, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó además que 10 personas resultaron heridas.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmó a la radio chilena Cooperativa FM que “hubo heridos de arma blanca”. Hay al menos una persona herida de gravedad, aunque se desconoce su nacionalidad, dijo luego a la AFP.

Al retirarse del recinto deportivo, hinchas de Independiente demostraron su enojo con el operativo de seguridad y la decisión de ubicar a los visitantes en una tribuna cercana a los locales. “Es una vergüenza”, “dan ganas de no venir más”, repetían algunos.

Recibí “un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo”, relató por su parte Felipe Valle, un hincha de la U, a la radio chilena Cooperativa.

Se dan a conocer más videos del momento en que la "barrabrava" de Independiente ingresó a la tribuna donde permanecían los pocos hinchas de la Universidad de Chile, desatando fuertes enfrentamientos en Avellaneda. #Noticias #Puebla #UdeChile #Sudamericana2025 pic.twitter.com/RfVVivFUKk — Janeth León M (@janethleontv) August 21, 2025

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se pronunció

El presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionó en la red social X “desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

“La justicia deberá determinar los responsables”, agregó el mandatario, antes de informar que había ordenado a su embajador que visitara a los aficionados chilenos en el hospital “para garantizar” su “seguridad”.

Imágenes publicadas por medios argentinos y chilenos mostraron a decenas de hinchas de la U detenidos y recostados uno al lado de otro boca abajo en la calle en torno al estadio tras la batalla.

¿Qué dijeron los presidentes de ambos equipos?

Los presidentes de los clubes, de los más grandes de Argentina y Chile, rechazaron los actos de violencia, un flagelo de difícil destierro en el balompié sudamericano. Sin embargo, Néstor Grindetti excluyo de la culpa a los hinchas del equipo argentino en los desmanes sucedidos a pesar de las imágenes que inundan las redes sociales donde se ven las agresiones.

“Hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente. En este caso nos interesa Independiente porque Independiente no ha tenido nada que ver. Está claro el comienzo y la continuidad del problema. Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Vamos a defender a Independiente, si hay que viajar a Paraguay lo haremos. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente" indicó para TyC Sports el jefe de Independiente,

Michael Clark, mandamás del club santiaguino, dijo a periodistas que, ante la tragedia, “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. “No puede tolerarse este nivel de violencia (...) La seguridad policial no sé dónde estaba”, escribió de su lado en redes el internacional chileno Felipe Loyola, mediocampista de Independiente.

¿El fútbol en Sudamérica sin garantías para jugar?

El duelo fue suspendido apenas tres minutos después del arranque del complemento por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera debido a la dimensión de los incidentes. Los futbolistas intentaron calmar los ánimos sin éxito y tras más de media hora de espera se confirmó la interrupción y posterior cancelación.

La Conmebol detalló que la cancelación del partido se ordenaba debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales. La U es el segundo club de Chile envuelto en incidentes violentos en un torneo sudamericano en 2025.

El 10 de abril, un centenar de hinchas intentó ingresar al estadio Monumental de Santiago, presuntamente sin entradas, poco antes del inicio del encuentro entre Colo Colo y Fortaleza brasileño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. La policía intervino, pero en la confusión murieron dos fanáticos de 18 y 13 años.