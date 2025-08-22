Colombia: Ejército en alerta tras ataques terroristas. HOY habrá consejo de seguridad en Antioquia

Bucaramanga

Desde Bucaramanga, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, advirtió que las tropas se encuentran en máxima alerta en todo el país tras los recientes ataques registrados en Antioquia, Cali, Huila y Florencia, perpetrados por grupos armados organizados que, según el oficial, buscan sembrar miedo y desestabilizar a la ciudadanía.

“Estos ataques terroristas son una afrenta a la sociedad colombiana, los grupos armados en Colombia no respetan la vida, no respetan la integridad, no respetan la paz de los ciudadanos y recurren al terrorismo precisamente para desestabilizar a la sociedad e intranquilizar a los ciudadanos en las diferentes regiones de Colombia” aseguró el alto mando militar.

Cardozo explicó que, mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones ofensivas en las retaguardias de estos grupos, donde se financian y reclutan e instalan sus campamentos, las organizaciones recurren a atentados con explosivos en zonas urbanas.

“La manera de liberar presión de estas estructuras es haciendo terrorismo y ahí nos tenemos que unir todos como colombianos a condenar a estos terroristas. “¿Cómo es posible poner un carro bomba al lado de un almacén y una droguería, donde la gente acude a comprar?”, cuestionó.

¿Cuáles son las estructuras que están cometiendo estos actos terroristas?

El general Cardozo, comentó que estos atentados terroristas los están cometiendo estructuras que no han querido atender “la mano generosa que les ha dado el gobierno nacional” de entrar a una negociación.

“Ustedes saben que ”Mordisco" fue uno de los primeros que se levantó de la mesa. Ustedes saben que con el ELN tampoco se pudo avanzar mucho y todas estas estructuras a lo que recurren es al terrorismo para hacerle daño a los colombianos, para meterle miedo a la ciudadanía y para imponer condiciones en los territorios”, agregó.

Sobre alias ‘Chejo’

El general también confirmó que alias “Chejo”, cabecilla del Frente 36, fue el responsable del ataque contra la Policía en Antioquia, tras asumir el mando de la estructura luego de la captura de alias “Firo”. En este hecho, un helicóptero de la institución fue destruido y varios uniformados perdieron la vida.

“Es un bandido que quedó encargado después de que el cabecilla de esa estructura alias ”Firo" fue capturado precisamente en la caravana en Antioquia que ustedes bien conocen. Al estar esta persona detenida entonces asume este bandido alias Chejo, es el que asume la estructura del Frente 36″.

Moral de la tropa y operaciones en curso

Frente a las versiones sobre un supuesto desánimo en las filas, el general fue enfático: “La moral de las tropas nunca está baja. Un Ejército desmoralizado no combate, y nosotros estamos combatiendo”. Según el oficial, los enfrentamientos contra grupos armados han aumentado en un 45 % frente al año anterior, con importantes resultados como la neutralización de cabecillas y la incautación de arsenales en distintas regiones del país.

Cardozo añadió que la comunidad debe rechazar y denunciar el accionar criminal de estas organizaciones, muchas de las cuales instrumentalizan a la población a través del narcotráfico.

Consejo de Seguridad en la tarde de este 22 de agosto en Antioquia

Informó que todas las tropas permanecen en acuartelamiento en primer grado para prevenir nuevos atentados, mientras el gobierno nacional lidera consejos de seguridad en las regiones más afectadas.

“Precisamente ahora en la tarde regreso allá (Antioquia) porque tenemos un Consejo de Seguridad que va a liderar el señor Ministro de Defensa para revisar la situación de orden público en ese departamento“, confirmó.

El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comentó que el tema de la paz es un anhelo y un sueño de todos los colombianos. “Todos los gobiernos hacen un esfuerzo por lograr la paz, unos avanzan, otros retroceden, unos lo logran, otros no lo logran”, concluyó.