1.647 habitantes de calle hay censados en Armenia, alcaldía plantea estrategias

Armenia

En efecto uno de los mayores retos para la administración municipal tiene que ver con la situación de los habitantes en condición de calle que están relacionados directamente con la percepción de inseguridad.

El alcalde de la ciudad, James Padilla manifestó que es un tema crítico que no solo se vive en esta parte del país sino en otras ciudades lo que demuestra la necesidad de estrategias concretas para enfrentar la problemática.

Detalló que la ciudad cuenta con todas las garantías en materia de clima y solidaridad de la gente lo que genera la permanencia de estas personas que llegan de otras zonas del país.

Insistió en la importancia de no dar limosna en las calles, sino que más bien las ayudas sean dirigidas a las funciones que trabajan con esta población con el fin de mitigar la situación.

“Esto es un tema absolutamente crítico delicado que se presenta en la mayoría de ciudades capitales de nuestra de nuestro país Armenia no es la excepción ni Armenia se presenta como un paraíso se presenta como como un sitio maravilloso para esta para estas personas en situación de calle teniendo en cuenta el clima la ubicación estratégica la solidaridad de la gente de nuestra armenia que no paramos en llamarlos a decirles que por favor no demos limosna en los semáforos que por favor, si tenemos ese ánimo, de solidaridad, pues lo hagamos como tiene que ser en las diferentes fundaciones”, precisó.

Sostuvo que el censo evidencia que al día de hoy son 1.647 habitantes de calle registrados en la ciudad por eso el trabajo está enfocado para el retorno oportuno y restablecimiento de derechos.

Señaló también: “Tenemos un censo en un tamizaje ya estructurado desde años anteriores al día de hoy 1647 habitantes de calle registrados en Armenia, la competencia del municipio de Armenia por intermedio de nuestra Secretaría de Desarrollo Social es uno por uno a estas personas y brindarle y darle recuperación de sus derechos con Secretaría de Gobierno estamos haciendo diferentes estrategias en la recuperación de los entornos escolares y esto es lo que nosotros pretendemos hacer con los habitantes de situación de calle una serie de alternativas a diferentes personas como es la repatriación de estas personas brindándole un cuidado dándole la posibilidad que si quieren se devuelvan a sus sitios de origen”.

Añadió que intensificarán las labores con Ejército y Policía para recuperar los espacios que han sido invadidos por esta población en la ciudad.

A su turno el Presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada puntualizó que “no estamos de acuerdo en que cada negocio empieza a dar digamos, alimentación o almuerzos como tal, eso se debe hacer a través de la Alcaldía o a través de instituciones dedicadas al tema y no generar lo que está provocando en algunas zonas de ciudad donde hay dificultad por temas de salud, seguridad y problemas sociales si bien, es importante dar la alimentación, hay que hacerlo ordenadamente”.